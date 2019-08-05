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РИА Новости

Трамп обвинил Китай в манипулировании валютным курсом

Вчера, 15:43
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в манипулировании валютным курсом на фоне новостей из КНР, следует из его заявления в своем аккаунте в соцсети Twitter.
"Китай опустил цену своей валюты почти до исторического минимума. Это называется "манипулирование валютой". Вы слышите, Федеральный резерв? Это серьезное нарушение, которое со временем значительно ослабит Китай!" - пишет Трамп.
Президент США Дональд Трамп
4 августа, 08:00
Долгая чужая война. Трамп объявил о новых пошлинах на товары из КНР
В понедельник ЦБ Китая на фоне решения США ввести новые повышенные пошлины на китайские товары опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года. На данный момент средний обменный курс установлен на уровне 6,9225 за доллар, тогда как в минувшую пятницу курс составлял 6,8996.
На фоне продолжающейся торговой войны с США курс китайской валюты значительно ослаб с начала года. Центробанк заверил, что сохранит обменный курс на рациональном и стабильном уровне. Власти страны, в том числе премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, неоднократно заявляли, что не собираются превращать курс юаня в инструмент реагирования на торговый спор.
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Главный вопрос. Китай призвал осознать последствия выхода США из ДРСМДКитай призвал международное сообщество не дать США уйти от обязательств по ядерному разоружению после прекращения действия ДРСМД. Президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление представителя китайского МИД.
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Дональд ТрампЛи КэцянЦентральный Банк РФКитайСШАЭкономика
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