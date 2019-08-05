МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в манипулировании валютным курсом на фоне новостей из КНР, следует из его заявления в своем аккаунте в соцсети Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в манипулировании валютным курсом на фоне новостей из КНР, следует из его заявления в своем аккаунте в соцсети Twitter

"Китай опустил цену своей валюты почти до исторического минимума. Это называется "манипулирование валютой". Вы слышите, Федеральный резерв? Это серьезное нарушение, которое со временем значительно ослабит Китай!" - пишет Трамп.

В понедельник ЦБ Китая на фоне решения США ввести новые повышенные пошлины на китайские товары опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года. На данный момент средний обменный курс установлен на уровне 6,9225 за доллар, тогда как в минувшую пятницу курс составлял 6,8996.