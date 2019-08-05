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РИА Новости
Культура

Группа "Ленинград" станет хэдлайнером фестиваля "Таврида-Арт"

Вчера, 15:40
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛидер "Группировки Ленинград" Сергей Шнуров
Лидер Группировки Ленинград Сергей Шнуров
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лидер "Группировки Ленинград" Сергей Шнуров. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Группа "Ленинград" станет главным гостем фестиваля творческих сообществ "Таврида - Арт", сообщает пресс-служба проекта "Таврида".
Первый фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт" является частью арт-кластера "Таврида", в который также входят форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида". В этом году фестиваль будет проходить 20-26 августа в Крыму. На участие в фестивале уже подано более 9 тысяч заявок от молодых деятелей культуры из разных регионов РФ. Участники смогут получить гранты размером до 3 миллионов рублей на развитие своих проектов, всего в рамках фестиваля планируется распределить 80 миллионов рублей.
"25 августа на главную сцену первого фестиваля творческих сообществ "Таврида – АРТ" выйдет группировка "Ленинград". В лайнапе фестиваля – главные рокеры страны, рэперы и звезды "Русского Радио", - говорится в сообщении пресс-службы с уточнением, что "Ленинград" станет главным гостем фестиваля.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил образовать комитет по подготовке и проведению фестиваля "Таврида-Арт". Председателем комитета назначен первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. В состав комитета войдут почти 30 человек. Среди них глава Крыма Сергей Аксенов, глава Сбербанка Герман Греф, вице-премьер РФ Ольга Голодец, глава Росмолодежи Александр Бугаев.
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Работа фестиваля будет проходить в восьми тематических арт-пространствах под открытым небом. Участники смогут принять участие в театральных, литературных и джазовых представлениях, в рэп-баттлах, авиашоу, спортивной программе и фестивале КВН. Молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты будут проектировать арт-парк.
Каждый вечер на главной сцене будут проходить концерты с участием ведущих российских исполнителей. В рамках музыкальной программы участников ожидает выступление Гарика Сукачева, группы "Ария" и Вячеслава Бутусова. Также на фестивале выступят Гуф, ST и Natan, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Юлианна Караулова и другие звезды отечественной эстрады. Наряду с известными музыкальными номерами на сцене фестиваля будут представлены совместные музыкальные композиции популярных исполнителей и молодых музыкантов.
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