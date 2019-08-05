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РИА Новости

На горящих военных складах в Красноярском крае находятся 40 тысяч снарядов

Вчера, 15:27
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© Фото очевидцаВзрыв в Ачинском районе Красноярского края
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края
© Фото очевидца
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. По предварительным данным, на горящем артиллерийском складе в Ачинском районе Красноярского края могут находиться порядка 40 тысяч снарядов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) сообщили, что на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края произошли пожар и взрыв. Власти Ачинска рекомендовали жителям не ездить в сторону воинской части 74008, где слышны взрывы. В пресс-службе ЦВО сообщили, что на территории одного из складов произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, личный состав эвакуирован.
"В двух артиллерийских складах, по предварительным данным, может быть свыше 40 тысяч снарядов, в том числе калибра 125 и 152 миллиметра", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что горит один склад с артиллерийским вооружением. В больницу с осколочными ранениями обратились два местных жителя.
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края
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