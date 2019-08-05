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РИА Новости

Двое граждан Германии пострадали в ДТП с автобусом под Саратовом

Вчера, 15:26
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© пресс-служба УГИБДД по Саратовской области На месте ДТП в Красноармейском районе Саратовской области. 5 августа 2019
На месте ДТП в Красноармейском районе Саратовской области. 5 августа 2019
© пресс-служба УГИБДД по Саратовской области
САРАТОВ, 5 авг - РИА Новости. Среди шести пострадавших в результате опрокидывания в кювет автобуса в Саратовской области оказались двое граждан Германии, сообщило областное СУСК.
Ранее в ГИБДД сообщили, что автобус, ехавший из Германии в Камышин Волгоградской области, утром в понедельник опрокинулся в кювет на 376-м километре автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград в Красноармейском районе Саратовской области. В результате ДТП пострадали двое детей и четверо взрослых. По данным Минздрава региона, госпитализированы четыре человека, в том числе двое детей, в состоянии от средней степени тяжести до удовлетворительного.
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"Помимо водителя в автобусе находилось 16 пассажиров, шестеро из которых получили телесные повреждения и госпитализированы. По предварительным данным, у всех травмы средней степени тяжести. Среди пострадавших двое детей 2009 и 2013 годов рождения. Четверо пострадавших - жители Камышина, двое - лица с двойным гражданством Германии и России, постоянно проживающие на территории иностранного государства", - говорится в сообщении.
В СК отметили, что автобус марки Volvo, который принадлежит германской фирме и эксплуатируется подрядной организацией из города Калининграда, следовал по маршруту Калининград - Камышин.
Следствие полагает, что водитель автобуса нарушил правила дорожного движения, которые запрещают движение транспортных средств по обочинам, после чего произошло опрокидывание в кювет.
Следователи начали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, опрашивают пассажиров и водителя автобуса, запросили необходимую документацию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.
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