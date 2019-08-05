В Ачинске проходит экстренное заседание штаба из-за ЧП на военном складе

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В администрации Ачинска проходит экстренное заседание штаба в связи со взрывом на военном складе, обсуждается готовность приема пострадавших в результате ЧП.

Ранее сообщалось, что власти города Ачинска рекомендовали жителям исключить поездки в сторону воинской части, где слышны взрывы. Губернатор Красноярского края готовится вылететь на место ЧП в Ачинский район.

"В администрации города проходит экстренное заседание штаба. Прорабатываются вопросы по готовности приема пострадавших в районе ЧП, наличие койко-мест в больницах, запасы крови, мобилизация транспорта", - говорится в сообщении на сайте администрации Ачинска и городского совета депутатов.

Ранее РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) сообщили, что на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края произошли пожар и взрыв. Власти Ачинска рекомендовали жителям не ездить в сторону воинской части 74008, где слышны взрывы. В пресс-службе ЦВО сообщили, что на территории одного из складов произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, личный состав эвакуирован.