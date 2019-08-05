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РИА Новости

В Ачинске проходит экстренное заседание штаба из-за ЧП на военном складе

Вчера, 15:22
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© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтактеВзрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтакте
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В администрации Ачинска проходит экстренное заседание штаба в связи со взрывом на военном складе, обсуждается готовность приема пострадавших в результате ЧП.
Ранее сообщалось, что власти города Ачинска рекомендовали жителям исключить поездки в сторону воинской части, где слышны взрывы. Губернатор Красноярского края готовится вылететь на место ЧП в Ачинский район.
Взрыв в Ачинском районе
Вчера, 15:07
Угрозы жителям Ачинска из-за взрывов нет, заявили в администрации города
"В администрации города проходит экстренное заседание штаба. Прорабатываются вопросы по готовности приема пострадавших в районе ЧП, наличие койко-мест в больницах, запасы крови, мобилизация транспорта", - говорится в сообщении на сайте администрации Ачинска и городского совета депутатов.
Ранее РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) сообщили, что на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края произошли пожар и взрыв. Власти Ачинска рекомендовали жителям не ездить в сторону воинской части 74008, где слышны взрывы. В пресс-службе ЦВО сообщили, что на территории одного из складов произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, личный состав эвакуирован.
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