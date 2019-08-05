На месте ЧП на складе под Красноярском применили пожарную бронетехнику

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. На военном складе в Красноярском крае сейчас идёт локализация очага возгорания с привлечением пожарной бронетехники, заявили в пресс-службе Центрального военного округа.

В пресс-службе рассказали, что на территории одного из складов ЦВО произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артбоеприпасам.