Следователи изучают видео с камер после гибели зацепера на "Сапсане"

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Следователи изучают записи с камер видеонаблюдения по пути следования "Сапсана", на крыше которого погиб молодой человек, чтобы выяснить, был ли погибший один, и на какой станции он взобрался на поезд, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье "Сапсан" был задержан почти на час из-за гибели зацепера, кроме того, на крыше поезда возник пожар. СК начал проверку по данному факту. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что погибший - житель Подмосковья 2001 года рождения, при себе у него было снаряжение зацепера.

Марковская подтвердила агентству эти данные о молодом человеке. Она отметила, что искрение пантографа - то есть момент, когда зацепер получил удар током - произошло на перегоне станций Тверь - Кузьминки. При этом не факт, что молодой человек забрался на крышу поезда именно в Твери, сказала собеседница. Его тело было обнаружено на крыше двенадцатого вагона.

"Сейчас следователи изучают всесторонне личность погибшего. Просматривают записи с видеокамер, чтобы выяснить все подробности произошедшего - в частности, на какой станции молодой человек забрался на поезд", - сказала собеседница.