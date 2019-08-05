Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T15:10Z
https://ria.ru/20190805/1557180052.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155645/40/1556454008_0:0:3298:1855_1036x0_80_0_0_1e066e5f81daff539dbadf42cd8b7ad6.jpg
РИА Новости

Следователи изучают видео с камер после гибели зацепера на "Сапсане"

Вчера, 15:10
3670
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПоезд "Сапсан"
Поезд Сапсан
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Поезд "Сапсан". Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Следователи изучают записи с камер видеонаблюдения по пути следования "Сапсана", на крыше которого погиб молодой человек, чтобы выяснить, был ли погибший один, и на какой станции он взобрался на поезд, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье "Сапсан" был задержан почти на час из-за гибели зацепера, кроме того, на крыше поезда возник пожар. СК начал проверку по данному факту. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что погибший - житель Подмосковья 2001 года рождения, при себе у него было снаряжение зацепера.
Иконки социальных сетей на экране смартфона. Архивное фото
14 октября 2017, 11:12
"ВКонтакте" и YouTube удалили информацию о "зацеперах" и "руферах"
Марковская подтвердила агентству эти данные о молодом человеке. Она отметила, что искрение пантографа - то есть момент, когда зацепер получил удар током - произошло на перегоне станций Тверь - Кузьминки. При этом не факт, что молодой человек забрался на крышу поезда именно в Твери, сказала собеседница. Его тело было обнаружено на крыше двенадцатого вагона.
"Сейчас следователи изучают всесторонне личность погибшего. Просматривают записи с видеокамер, чтобы выяснить все подробности произошедшего - в частности, на какой станции молодой человек забрался на поезд", - сказала собеседница.
Она добавила, что видеозаписи помогут установить, был ли зацепер один или с кем-то.
66213810
Обсудить 5
РоссияПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Коми возбудили дело из-за гибели девочки после нападения волка
РИА
Новости
Суд
Экс-полицейскому, сбившему насмерть подростка в Саратове, вынесли приговор
Полиция
Девочку, которую искали под Волгоградом четыре дня, нашли живой
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Один из фигурантов дела о массовых беспорядках скрылся и объявлен в розыск
Лента
новостей
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
В Берлине прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях
Высокоскоростной поезд Сапсан
Источник сообщил об установлении личности зацепера, погибшего на "Сапсане"
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
В МЧС подтвердили экстренную эвакуацию населения в Ачинске
Фотография, опубликованная пользователем rhiannatxylor в Twitter
Девушка раскрыла измену парня с помощью одной детали на фото
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
В Красноярском крае прогремел взрыв на территории воинской части
Советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО Газпром межрегионгаз Астрахань Руслан Арашуков, обвиняемые в мошенничестве, в Басманном суде города Москвы. 27 июня 2019
Мосгорсуд оставил в СИЗО Арашукова, его отца и кузена
Флаг России в ресторане отеля на побережье Коста-Дорада в Испании
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российские рубли
Эксперты выяснили, специалисты каких профессий получают от ста тысяч рублей
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве
Взрыв в Ачинском районе
Экстренные службы назвали причину пожара в воинской части под Красноярском
Военнослужащие сирийской армии в пригороде Дамаска Джоббар, где идут бои с мятежниками
Сирийская армия возобновила боевые действия в Идлибе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:38В Магадане несколько самолетов не смогли приземлиться из-за сильного дождя
09:33Экс-главу аэропорта Якутска посадили за взятки "на благородные цели"
09:33Итальянские фермеры рассказали о последствиях от российского продэмбарго
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
09:10Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском
09:09На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 15 тысяч гектаров леса
09:08В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
09:07В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе
09:07В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина
09:00Ученые нашли способ снизить количество пожаров в горнопромышленных районах
09:00Прорыв в биоинженерии: найден способ управлять токсичностью наночастиц
09:00"Кому нужен чистый воздух в тюрьме": как бизнес будет следить за экологией
08:57На берегу Байкала закрыли детский палаточный лагерь из-за антисанитарии
Лента новостейМолния