Эксперты выяснили, специалисты каких профессий получают от ста тысяч рублей

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Рассчитывать на зарплату от 100 тысяч рублей и выше в России могут соискатели в сфере высшего менеджмента, IT-технологий и добычи сырья, показало исследование компании HeadHunter.

Согласно данным исследования, в четверти вакансий, созданных на портале компании с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года, не была указана предполагаемая зарплата. Наиболее высока доля вакансий, где не указана зарплата в сфере добычи сырья (50%), высшего менеджмента (48%) и информационных технологий (46%).

Среди 75% вакансий с указанной зарплатой соискатели могут рассчитывать на 100 тысяч рублей и более высокую зарплату лишь в 6% случаев, это почти 205905 вакансий.

Уточняется, что по разным профобластям эта доля распределена неравномерно. Самая высокая доля вакансий с такими зарплатами - у высшего менеджмента (33% ), в сфере добычи сырья (23%), в области IT и интернет-технологий (19%).

Самая низкая доля - у административного персонала (1%), в сфере безопасности, на госслужбе и в НКО, а также у студентов и начинающих специалистов (по 2%).

"На зарплату от 100 000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге могут претендовать линейные менеджеры и руководители отделов, и, естественно, топ-менеджеры", - пояснила руководитель исследовательской службы HeadHunter Мария Игнатова.

Она отметила, что доход топ-менеджеров сильнее, чем у других сотрудников, привязан к выполнению плановых показателей компании. За выполнение планов они получают бонусы, поэтому "потолок" зарплаты может быть гораздо выше.