Эксперты выяснили, специалисты каких профессий получают от ста тысяч рублей

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Рассчитывать на зарплату от 100 тысяч рублей и выше в России могут соискатели в сфере высшего менеджмента, IT-технологий и добычи сырья, показало исследование компании HeadHunter.
Согласно данным исследования, в четверти вакансий, созданных на портале компании с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года, не была указана предполагаемая зарплата. Наиболее высока доля вакансий, где не указана зарплата в сфере добычи сырья (50%), высшего менеджмента (48%) и информационных технологий (46%).
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Среди 75% вакансий с указанной зарплатой соискатели могут рассчитывать на 100 тысяч рублей и более высокую зарплату лишь в 6% случаев, это почти 205905 вакансий.
Уточняется, что по разным профобластям эта доля распределена неравномерно. Самая высокая доля вакансий с такими зарплатами - у высшего менеджмента (33% ), в сфере добычи сырья (23%), в области IT и интернет-технологий (19%).
Самая низкая доля - у административного персонала (1%), в сфере безопасности, на госслужбе и в НКО, а также у студентов и начинающих специалистов (по 2%).
"На зарплату от 100 000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге могут претендовать линейные менеджеры и руководители отделов, и, естественно, топ-менеджеры", - пояснила руководитель исследовательской службы HeadHunter Мария Игнатова.
Она отметила, что доход топ-менеджеров сильнее, чем у других сотрудников, привязан к выполнению плановых показателей компании. За выполнение планов они получают бонусы, поэтому "потолок" зарплаты может быть гораздо выше.
При этом, по данным HeadHunter, доля сотрудников, реально получающих зарплату от 100 000 рублей, составляет 5% в целом по России, 14% - в Москве, 7% - в Санкт-Петербурге, в других регионах - 1,4%.