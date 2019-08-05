Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T15:08Z
https://ria.ru/20190805/1557180004.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_0:256:2731:1792_1036x0_80_0_0_f7e2b264b63fe0aaa07fdccc6f827be5.jpg
РИА Новости

Эксперты выяснили, специалисты каких профессий получают от ста тысяч рублей

Вчера, 15:08
1349
© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли
© Depositphotos / Fascinadora
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Рассчитывать на зарплату от 100 тысяч рублей и выше в России могут соискатели в сфере высшего менеджмента, IT-технологий и добычи сырья, показало исследование компании HeadHunter.
Согласно данным исследования, в четверти вакансий, созданных на портале компании с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года, не была указана предполагаемая зарплата. Наиболее высока доля вакансий, где не указана зарплата в сфере добычи сырья (50%), высшего менеджмента (48%) и информационных технологий (46%).
Человек за компьютером.
30 июля 2010, 11:21
Системный администратор остается неженской профессией - экспертыЖенщин, которые выбирают профессию системного администратора, с каждым годом становится все больше, однако представительницы прекрасного пола по-прежнему редки среди сисадминов, считают представители профессии и кадровые консультанты.
Среди 75% вакансий с указанной зарплатой соискатели могут рассчитывать на 100 тысяч рублей и более высокую зарплату лишь в 6% случаев, это почти 205905 вакансий.
Уточняется, что по разным профобластям эта доля распределена неравномерно. Самая высокая доля вакансий с такими зарплатами - у высшего менеджмента (33% ), в сфере добычи сырья (23%), в области IT и интернет-технологий (19%).
Самая низкая доля - у административного персонала (1%), в сфере безопасности, на госслужбе и в НКО, а также у студентов и начинающих специалистов (по 2%).
"На зарплату от 100 000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге могут претендовать линейные менеджеры и руководители отделов, и, естественно, топ-менеджеры", - пояснила руководитель исследовательской службы HeadHunter Мария Игнатова.
Банкомат
Вчера, 07:52
СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч в месяц
Она отметила, что доход топ-менеджеров сильнее, чем у других сотрудников, привязан к выполнению плановых показателей компании. За выполнение планов они получают бонусы, поэтому "потолок" зарплаты может быть гораздо выше.
При этом, по данным HeadHunter, доля сотрудников, реально получающих зарплату от 100 000 рублей, составляет 5% в целом по России, 14% - в Москве, 7% - в Санкт-Петербурге, в других регионах - 1,4%.
413639
Обсудить 1
HeadHunterРоссияОбщество
Рекомендуем
Карты национальной платежной системы Мир
СМИ: в России может появиться новый способ получения зарплат
РИА
Новости
Вадим Зингман
"Аэрофлот" подтвердил, что замгендиректора Зингман покинул компанию
Производство плавленого сыра
Valio вернула лидерство в продаже плавленных сыров в России
Поезд Сапсан
Следователи изучают видео с камер после гибели зацепера на "Сапсане"
Лента
новостей
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
В Берлине прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях
Фотография, опубликованная пользователем rhiannatxylor в Twitter
Девушка раскрыла измену парня с помощью одной детали на фото
Писатель Борис Акунин
В Крыму ответили на слова Акунина о "странности" референдума 2014 года
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
В Красноярском крае прогремел взрыв на территории воинской части
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО признал растущее технологическое лидерство Китая
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair
Компания в ХМАО после отказа в признании "ЮТэйр" банкротом подала новый иск
Логотип одного из отделений Бинбанка в Москве
Эксперт назвал возможную причину утечки данных клиентов Бинбанка
Хельсинки
В Финляндии вышла книга, развенчивающая миф о жертвах репрессий в Карелии
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве
Военнослужащие поднимают флаг НАТО
НАТО объяснила причины расширения деятельности альянса после холодной войны
Взрыв в Ачинском районе
Экстренные службы назвали причину пожара в воинской части под Красноярском
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:38В Магадане несколько самолетов не смогли приземлиться из-за сильного дождя
09:33Экс-главу аэропорта Якутска посадили за взятки "на благородные цели"
09:33Итальянские фермеры рассказали о последствиях от российского продэмбарго
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
09:10Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском
09:09На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 15 тысяч гектаров леса
09:08В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
09:07В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе
09:07В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина
09:00Ученые нашли способ снизить количество пожаров в горнопромышленных районах
09:00Прорыв в биоинженерии: найден способ управлять токсичностью наночастиц
09:00"Кому нужен чистый воздух в тюрьме": как бизнес будет следить за экологией
08:57На берегу Байкала закрыли детский палаточный лагерь из-за антисанитарии
Лента новостейМолния