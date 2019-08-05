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РИА Новости

На одном из складов ЦВО загорелось хранилище пороховых зарядов

Вчера, 15:07
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПожарный работает на месте происшествия
Пожарный работает на месте происшествия
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Пожарный работает на месте происшествия. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. На территории одного из складов Центрального военного округа произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, личный состав эвакуирован, заявили в пресс-службе ЦВО.
"Пятого августа около 13.00 мск на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа, дислоцированного в Ачинском районе Красноярского края, произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Личный состав склада эвакуирован", - говорится в сообщении.
Сотрудники пожарной службы
Вчера, 15:06
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Центральный военный округБезопасностьПроисшествия
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