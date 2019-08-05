На одном из складов ЦВО загорелось хранилище пороховых зарядов

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. На территории одного из складов Центрального военного округа произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, личный состав эвакуирован, заявили в пресс-службе ЦВО.

"Пятого августа около 13.00 мск на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа, дислоцированного в Ачинском районе Красноярского края, произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Личный состав склада эвакуирован", - говорится в сообщении.