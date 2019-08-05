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РИА Новости

В Ачинске проводится эвакуация вокруг пожара на артиллерийском складе

Вчера, 15:03
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© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтактеВзрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтакте
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Население начали эвакуировать из 20-километровой зоны вокруг артиллерийского склада Минобороны, где взрываются снаряды, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Проводится эвакуация населения из 20-километровой зоны", - сказал собеседник агентства.
По его словам, для эвакуации людей выделены 12 автобусов. Людей планируется эвакуировать в населенный пункт Ястребово.
Ранее сообщалось, что власти города Ачинска рекомендовали жителям исключить поездки в сторону воинской части, где слышны взрывы. Губернатор Красноярского края готовится вылететь на место ЧП в Ачинский район.
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