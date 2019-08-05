В Ачинске проводится эвакуация вокруг пожара на артиллерийском складе

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Население начали эвакуировать из 20-километровой зоны вокруг артиллерийского склада Минобороны, где взрываются снаряды, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Проводится эвакуация населения из 20-километровой зоны", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для эвакуации людей выделены 12 автобусов. Людей планируется эвакуировать в населенный пункт Ястребово.