В Финляндии вышла книга, развенчивающая миф о жертвах репрессий в Карелии

ХЕЛЬСИНКИ, 5 авг - РИА Новости. В Финляндии вышла новая книга российских писателей-историков, развенчивающая миф о том, что захоронения погибших советских военнопленных в карельском урочище Сандармох связаны якобы с политическими репрессиями в СССР, жертвах политических репрессий, рассказал РИА Новости издатель, известный финский политолог Йохан Бекман.

Книга "Загадка Сандармоха. Часть I: таинственные могилы лесного урочища" вышла на финском и русском языке. Ее автором стал доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории Петрозаводского государственного университета Сергей Веригин.

"Эта книга доказывает, что в Сандармохе нет смысла развивать культ жертв сталинских репрессий. Свежие результаты экспедиции Российского военно-исторического общества доказывают, что в Сандармохе захоронены красноармейцы, которые были убиты оружием финской армии, а также, что количество жертв в братских могилах нехарактерно для сталинских репрессий", - сказал Бекман.

Лесное урочище Сандармох расположено вблизи карельского города Медвежьегорск. В 1997 году здесь обнаружили захоронения, как тогда предполагалось, жертв политических репрессий второй половины 1930-х годов. Согласно современным сведениям, в Сандармохе захоронены советские военнопленные, погибшие от голода и болезней или казненные в финских лагерях на территории Медвежьегорского района Карелии во время финской оккупации в 1941–1944 гг. По разным оценкам, в районе Сандармоха могло погибнуть от 19 до 22 тысяч советских военнопленных.

Военно-историческая поисковая экспедиция в районе урочища Сандармох, находившегося в 1941–1944 годах под финской оккупацией, проходила в августе – сентябре 2018 года под эгидой Российского военно-исторического общества и в рамках плана Министерства обороны РФ по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества, в том числе в годы Великой Отечественной войны.

Бекман отметил, что новое издание уникально тем, что в нем одновременно представлены не только новая научная информация и факты, но и глубокий медиа-анализ современной дискуссии вокруг этой проблемы.

"Речь идет о том, как либеральная пресса манипулирует дискуссией и каким образом она стремится создавать мифы вокруг политических репрессий, а также об интервенции финских антироссийских изданий в Карелию в целях манипуляции дискуссией в ущерб интересам науки", - пояснил издатель.

"У меня нет доказательств о том, что там (в Сандармохе – ред.) лежат тысячи жертв политических репрессий. Политические репрессии - это исторический факт, но мы не должны политизировать исторические события или вести либеральную агитацию за счёт людей, которые невинно погибли", - отметил Бекман. "Создание в Сандармохе лживого либерального культа жертв сталинских репрессий неуместно и является неуважением в отношении памяти жертв и их родственников", - подчеркнул Бекман.