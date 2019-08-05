Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T14:53Z
https://ria.ru/20190805/1557179461.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154794/12/1547941213_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_31855482375727db3a70a3ee153cb6f4.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Фонд Ахмата Кадырова помог двум тысячам детей рохинджа из Мьянмы

Вчера, 14:53
47
© РИА Новости / Шахневаз Хан / Перейти в фотобанкБеженцы рохинджа в Бангладеш
Беженцы рохинджа в Бангладеш
© РИА Новости / Шахневаз Хан
Перейти в фотобанк
ГРОЗНЫЙ, 5 авг - РИА Новости. Региональный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова закупил одежду для 2 тысяч детей рохинджа из Мьянмы, находящихся в лагере беженцев в Бангадеш, и обеспечил переселенцев питьевой водой, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Ранее, в начале 2018 года, по инициативе Кадырова была открыта школа на 1 тысячу учеников в лагере беженцев на границе с Бангладеш, которой присвоили имя первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. Средства на открытие и содержание школы выделил одноименный региональный общественный фонд, который возглавляет мать главы Чечни Аймани Кадырова. Кроме того, фонд в конце 2017 года выделил гуманитарную помощь беженцам на сумму свыше 800 тысяч долларов.
"В лагере беженцев решаются проблемы водоснабжения, пробурили 50 водяных скважин, установлены три водонапорные башни с резервуарами по 20 тонн и насосами электроснабжения на солнечных батареях. В настоящее время устанавливаются штоковые насосы в 450 водяных колодцах... Фонд закупил одежду для 2 тысяч учащихся медресе, а также 3 тысячи экземпляров Священного Корана", - написал Кадыров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
По его словам, более 100 имамов, работающие в лагерях, получили материальную помощь.
"Отреставрированы 10 мечетей. Внимание уделяется и пунктам медпомощи. Для них приобретены лекарства, перевязочные материалы, стоматологическое оборудование. Это самая крупная гуманитарная акция в лагерях беженцев из Мьянмы", - заключил глава Чечни.
В сентябре 2017 года в центре Грозного состоялся митинг в поддержку мусульман - рохинджа из Мьянмы. Его участники призвали остановить преследование рохинджа. Рохинджа (рохинья) - этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в бирманский штат Аракан в XIX - начале XX века британскими колониальными властями. В штате Ракхайн проживают от 700 тысяч до 1 миллиона рохинджа, однако очень немногие из них имеют гражданство Мьянмы.
Официальные власти Мьянмы и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами"-буддистами долгая история, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011-2012 годах.
Ситуация в штате Ракхайн, где проживают мусульмане-рохинджа, обострилась 25 августа 2017 года. Боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции, после чего власти Мьянмы начали в регионе силовую операцию. В столкновениях погибли свыше 400 человек. В результате более 600 тысяч мирных жителей покинули свои дома и направились в приграничные районы Бангладеш.
010002
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеАхмат КадыровРамзан КадыровМьянмаБангладеш
Рекомендуем
Наземные ракетные комплексы с противокорабельными баллистическими ракетами Народно-освободительной армии Китая
Китай примет ответные меры в случае размещения американских ракет в АТР
РИА
Новости
Хельсинки
В Финляндии вышла книга, развенчивающая миф о жертвах репрессий в Карелии
Патриарх Сербский Ириней
Глава СПЦ призвал Католическую церковь осудить преступления над сербами
Пожарный работает на месте происшествия
На одном из складов ЦВО загорелось хранилище пороховых зарядов
Лента
новостей
Пациент клинического отделения Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии
В Челябинской области более 120 тысяч человек наблюдаются у психиатров
Круизный лайнер и конный экипаж в порту Гаваны
В Лиссабоне жители выступают против развития круизного туризма
Сотрудники полиции Шри-Ланки во время антитеррористического рейда
На Шри-Ланке задержали членов группировки, связанной с терактами в апреле
Полиция на месте стрельбы в Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. 3 августа 2019
Певец Khalid направит сборы от концерта семьям жертв стрельбы в Техасе
Участники конкурса Страж порядка
В Подмосковье начались соревнования военных полицейских
Грибы
В Кузбассе ищут пропавшего грибника и двух его сыновей
Сырная продукция
В Подмосковье в следующие выходные выберут лучший российский сыр
Андрей Богдан
Антикоррупционное бюро Украины завело дело после заявления Богдана
Российские рубли
Эксперты выяснили, специалисты каких профессий получают от ста тысяч рублей
Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам у Московской соборной мечети
Стала известна точная дата наступления Курбан-байрама
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
В страдающих от пожаров регионах предложили создать филиалы Авиалесоохраны
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:38В Магадане несколько самолетов не смогли приземлиться из-за сильного дождя
09:33Экс-главу аэропорта Якутска посадили за взятки "на благородные цели"
09:33Итальянские фермеры рассказали о последствиях от российского продэмбарго
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
09:10Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском
09:09На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 15 тысяч гектаров леса
09:08В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
09:07В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе
09:07В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина
09:00Ученые нашли способ снизить количество пожаров в горнопромышленных районах
09:00Прорыв в биоинженерии: найден способ управлять токсичностью наночастиц
09:00"Кому нужен чистый воздух в тюрьме": как бизнес будет следить за экологией
08:57На берегу Байкала закрыли детский палаточный лагерь из-за антисанитарии
Лента новостейМолния