Фонд Ахмата Кадырова помог двум тысячам детей рохинджа из Мьянмы

ГРОЗНЫЙ, 5 авг - РИА Новости. Региональный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова закупил одежду для 2 тысяч детей рохинджа из Мьянмы, находящихся в лагере беженцев в Бангадеш, и обеспечил переселенцев питьевой водой, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Ранее, в начале 2018 года, по инициативе Кадырова была открыта школа на 1 тысячу учеников в лагере беженцев на границе с Бангладеш, которой присвоили имя первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. Средства на открытие и содержание школы выделил одноименный региональный общественный фонд, который возглавляет мать главы Чечни Аймани Кадырова. Кроме того, фонд в конце 2017 года выделил гуманитарную помощь беженцам на сумму свыше 800 тысяч долларов.

"В лагере беженцев решаются проблемы водоснабжения, пробурили 50 водяных скважин, установлены три водонапорные башни с резервуарами по 20 тонн и насосами электроснабжения на солнечных батареях. В настоящее время устанавливаются штоковые насосы в 450 водяных колодцах... Фонд закупил одежду для 2 тысяч учащихся медресе, а также 3 тысячи экземпляров Священного Корана", - написал Кадыров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

По его словам, более 100 имамов, работающие в лагерях, получили материальную помощь.

"Отреставрированы 10 мечетей. Внимание уделяется и пунктам медпомощи. Для них приобретены лекарства, перевязочные материалы, стоматологическое оборудование. Это самая крупная гуманитарная акция в лагерях беженцев из Мьянмы", - заключил глава Чечни.

В сентябре 2017 года в центре Грозного состоялся митинг в поддержку мусульман - рохинджа из Мьянмы. Его участники призвали остановить преследование рохинджа. Рохинджа (рохинья) - этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в бирманский штат Аракан в XIX - начале XX века британскими колониальными властями. В штате Ракхайн проживают от 700 тысяч до 1 миллиона рохинджа, однако очень немногие из них имеют гражданство Мьянмы.

Официальные власти Мьянмы и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами"-буддистами долгая история, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011-2012 годах.