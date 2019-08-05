Власти Ачинска просят не ездить в сторону воинской части, где слышны взрывы

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Власти города Ачинска в Красноярском крае рекомендовали жителям не ездить в сторону воинской части 74008, где слышны взрывы.
Ранее РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) сообщили, что на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края произошли пожар и взрыв.
"Слышны взрывы снарядов в районе войсковой части 74008. К месту происшествия выехала оперативная группа ЕДДС во главе с Илаем Ахметовым. Просьба жителей города Ачинска сохранять спокойствие и исключить поездки в сторону указанного населённого пункта", - говорится в сообщении на сайте администрации Ачинска и городского совета депутатов.