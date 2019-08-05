Власти Ачинска просят не ездить в сторону воинской части, где слышны взрывы

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Власти города Ачинска в Красноярском крае рекомендовали жителям не ездить в сторону воинской части 74008, где слышны взрывы.

Ранее РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) сообщили, что на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края произошли пожар и взрыв.