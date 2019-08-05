Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T14:54Z
https://ria.ru/20190805/1557179206.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155717/90/1557179076_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_14aa7078e1e5de90ced1bd64924323b2.jpg
РИА Новости

В Подмосковье начались соревнования военных полицейских

Вчера, 14:44
140
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники конкурса "Страж порядка"
Участники конкурса Страж порядка
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Участники конкурса "Страж порядка". Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Соревнования военной полиции "Страж порядка" стартовали в понедельник в парке "Патриот" в Московской области, за победу поборются военнослужащие из России, Ирана и Армении, говорится в сообщении Минобороны России.
"Мы даем старт международному конкурсу военных полицейских, который проходит на территории нашей страны уже третий раз. В нем примут участие лучшие военнослужащие правоохранительных органов Российской Федерации, Республики Армении и Исламской Республики Иран", - приводятся слова начальника главного управления военной полиции МО РФ генерал-лейтенанта Владимира Ивановского.
Конкурс кинологов Верный друг
4 августа, 14:15
На конкурсе АрМИ под Москвой пройдут соревнования кинологов "Верный друг"
Он рассказал, что команды продемонстрируют индивидуальную выучку, тактическое мастерство, умение действовать слажено, проявляя при этом высокий уровень боевой и физической подготовленности в экстремальных и приближенных к боевым ситуациям.
"Проведение соревнований станет важным вкладом в укрепление обороноспособности наших стран, что в конечном счете будет способствовать развитию боевого содружества", - добавил начальник главного управления военной полиции МО РФ.
Сообщается, что военнослужащие будут соревноваться в огневой подготовке, пройдут полосу препятствий военного полицейского, проведут гонку патрульного наряда и "гонку героев".
Международные соревнования "Страж порядка" пройдут на полигоне Алабино и в парке "Патриот" с 5 по 10 августа.
300000
Обсудить 0
АрМИ-2019Московская областьБезопасность
Рекомендуем
Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. 27 июня 2019
Июль 2019 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений
РИА
Новости
Военнослужащие поднимают флаг НАТО
НАТО объяснила причины расширения деятельности альянса после холодной войны
Танк иранской команды задымился во время соревнований
Танк иранских военных задымился на Армейских играх
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
В страдающих от пожаров регионах предложили создать филиалы Авиалесоохраны
Лента
новостей
Ноутбук
Хабаровчанина будут судить за незаконную "прокачку" персонажа в онлайн-игре
Лесной пожар
На восстановление сгоревших в Сибири лесов уйдет сто лет, заявил ученый
Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней
Эксперт: Китай может допустить падение юаня из-за торговой войны с США
Тушение лесных пожаров
Власти Приангарья не получали данных ГП по искажению статистики о пожарах
Железнодорожные пути
Строители железной дороги на западе Грузии объявили забастовку
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Генсек НАТО объяснил последствия Brexit для альянса
Генеральный консул США в Екатеринбурге Пол М. Картер
Генконсул США в Екатеринбурге Пол Картер покидает должность
Сырная продукция
В Подмосковье в следующие выходные выберут лучший российский сыр
Люди пытаются загасить огонь после взрыва возле Национального института рака, Каир, Египет. 4 августа 2019
Число погибших при взрыве кислородного баллона в Каире возросло до 19
Американский патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon
Американский самолет заметили вблизи российской базы в Сирии
Ситуация в Афганистане
В Афганистане при обстреле жилого дома погибли женщина и трое детей
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:04В Южной Осетии связали рост числа заболеваний с лабораторией Лугара
10:01КПРФ проведет согласованную акцию в связи с выборами Мосгордуму
09:59Испанские фермеры рассказали о проблемах из-за российского продэмбарго
09:58В Госдуму внесли законопроект, направленный на поддержку судостроения
09:53Роухани заявил, что война с Ираном была бы "матерью всех войн"
09:50В партии Зеленского призвали создать фонд допфинансирования депутатов Рады
09:48Экс-глава отдела приставов в Югре "замяла" 200 дел, чтобы меньше работать
09:47В ГИБДД опровергли гибель седьмого человека в ДТП в Рязанской области
09:45Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:38В Магадане несколько самолетов не смогли приземлиться из-за сильного дождя
09:33Экс-главу аэропорта Якутска посадили за взятки "на благородные цели"
09:33Итальянские фермеры рассказали о последствиях от российского продэмбарго
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
Лента новостейМолния