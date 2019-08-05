В Подмосковье начались соревнования военных полицейских

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Соревнования военной полиции "Страж порядка" стартовали в понедельник в парке "Патриот" в Московской области, за победу поборются военнослужащие из России, Ирана и Армении, говорится в сообщении Минобороны России.

"Мы даем старт международному конкурсу военных полицейских, который проходит на территории нашей страны уже третий раз. В нем примут участие лучшие военнослужащие правоохранительных органов Российской Федерации, Республики Армении и Исламской Республики Иран", - приводятся слова начальника главного управления военной полиции МО РФ генерал-лейтенанта Владимира Ивановского.

Он рассказал, что команды продемонстрируют индивидуальную выучку, тактическое мастерство, умение действовать слажено, проявляя при этом высокий уровень боевой и физической подготовленности в экстремальных и приближенных к боевым ситуациям.

"Проведение соревнований станет важным вкладом в укрепление обороноспособности наших стран, что в конечном счете будет способствовать развитию боевого содружества", - добавил начальник главного управления военной полиции МО РФ.

Сообщается, что военнослужащие будут соревноваться в огневой подготовке, пройдут полосу препятствий военного полицейского, проведут гонку патрульного наряда и "гонку героев".