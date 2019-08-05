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РИА Новости

Июль 2019 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений

Вчера, 14:42
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© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкГорожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. 27 июня 2019
Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. 27 июня 2019
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Июль 2019 года стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю наблюдений, сообщает европейская служба по наблюдению за изменением климата в рамках программы Copernicus.
В докладе отмечается, что температура в июле 2019 года лишь на 0,04 градуса по Цельсию превысила средний показатель июля 2016 года – предыдущего рекордсмена по жаре в глобальном масштабе.
В прошедшем июле в Западной Европе были отмечены несколько волн аномальной жары. В нескольких странах были зафиксированы температурные рекорды.
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31 июля, 17:15
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