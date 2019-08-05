Июль 2019 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений

Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. 27 июня 2019

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Июль 2019 года стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю наблюдений, сообщает европейская служба по наблюдению за изменением климата в рамках программы Copernicus.

В докладе отмечается, что температура в июле 2019 года лишь на 0,04 градуса по Цельсию превысила средний показатель июля 2016 года – предыдущего рекордсмена по жаре в глобальном масштабе.