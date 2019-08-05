Танк иранских военных задымился на Армейских играх

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Танк с иранским экипажем задымился в ходе Армейских игр — 2019 в Подмосковье из-за перегревшегося двигателя, никто не пострадал, сообщает пресс-центр соревнований.

"В ходе второго заезда экипаж иранской команды после преодоления брода не открыл жалюзи системы охлаждения двигателя танка, что привело к перегреву и задымлению моторного отсека. Своевременными действиями обеспечивающих служб задымление было устранено. Экипаж танка не пострадал", — говорится в релизе.