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РИА Новости

Танк иранских военных задымился на Армейских играх

Вчера, 14:38
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Танк с иранским экипажем задымился в ходе Армейских игр — 2019 в Подмосковье из-за перегревшегося двигателя, никто не пострадал, сообщает пресс-центр соревнований.
"В ходе второго заезда экипаж иранской команды после преодоления брода не открыл жалюзи системы охлаждения двигателя танка, что привело к перегреву и задымлению моторного отсека. Своевременными действиями обеспечивающих служб задымление было устранено. Экипаж танка не пострадал", — говорится в релизе.
АрМИ проходят в пятый раз. Конкурсы будут проводиться на территории десяти стран: России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии и Узбекистана. Организаторы ожидают участие более шести тысяч военнослужащих из 30 стран. Финальные состязания АрМИ-2019 проходят с 3 по 17 августа.
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