В Петербурге двухлетний ребенок попал в больницу после нападения собаки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга организовала проверку после того, как в больницу попала двухлетняя девочка, которую укусила собака на детской площадке, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД РФ.

"Вечером 4 августа… в детскую больницу доставлена двухлетняя девочка с укушенной раной лица и переломом носа. По предварительной информации, ребенка укусила неизвестная собака на детской площадке во дворе дома 80 по Дальневосточному проспекту", - говорится в сообщении.

Как отмечает полиция со слов матери пострадавшего ребенка, рядом с собакой, которая напоминала лайку, не было хозяев.