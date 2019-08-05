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РИА Новости

В Петербурге двухлетний ребенок попал в больницу после нападения собаки

Вчера, 14:36
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга организовала проверку после того, как в больницу попала двухлетняя девочка, которую укусила собака на детской площадке, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД РФ.
"Вечером 4 августа… в детскую больницу доставлена двухлетняя девочка с укушенной раной лица и переломом носа. По предварительной информации, ребенка укусила неизвестная собака на детской площадке во дворе дома 80 по Дальневосточному проспекту", - говорится в сообщении.
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Как отмечает полиция со слов матери пострадавшего ребенка, рядом с собакой, которая напоминала лайку, не было хозяев.
По факту произошедшего проводится проверка, информирует ГУМВД.
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