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РИА Новости

В Красноярском крае прогремел взрыв на территории воинской части

Вчера, 14:35
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© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтактеВзрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтакте
МОСКВА/КРАСНОЯРСК, 5 авг — РИА Новости. Пожар и взрывы произошли на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).
Представитель экстренных служб региона рассказал агентству, что проводится эвакуация населения из 20-километровой зоны, на место направлено два пожарных поезда.
В пресс-службе ЦВО отметили, что загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, личный состав склада эвакуировали.
В свою очередь, власти города Ачинска рекомендовали жителям сохранять спокойствие и не ездить в сторону воинской части 74008, где слышны взрывы.
К месту происшествия выехала оперативная группа ЕДДС во главе с мэром Ачинска Илаем Ахметовым.
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