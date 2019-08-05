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РИА Новости
Культура

Дуб из фильма "Побег из Шоушенка" распилили на сувениры для актеров

Вчера, 15:27
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© Castle Rock Entertainment (1994)Кадр из фильма "Побег из Шоушенка"
Кадр из фильма Побег из Шоушенка
© Castle Rock Entertainment (1994)
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Знаменитый дуб из фильма "Побег из Шоушенка" распилили на сувениры для актеров, в честь 25-летия картины, сообщает TMZ.
Дерево срубили в 2016 году, когда его сильно повредил ураган, а из сохранившихся частей сделали подарочные таблички.
На каждой из них выгравировали портрет персонажа картины и его знаменитую цитату.
Сувениры вручат исполнителям главных ролей - актеру Тиму Роббинсу (Энди) и Моргану Фримену (Рэд), режиссеру Фрэнку Дарабонту и другим.
Вся команда "Побега из Шоушенка" воссоединится в Огайо, где снимали фильм.
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