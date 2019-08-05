Кадр из фильма "Побег из Шоушенка"

© Castle Rock Entertainment (1994) Кадр из фильма "Побег из Шоушенка"

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Знаменитый дуб из фильма "Побег из Шоушенка" распилили на сувениры для актеров, в честь 25-летия картины, Знаменитый дуб из фильма "Побег из Шоушенка" распилили на сувениры для актеров, в честь 25-летия картины, сообщает TMZ.

Дерево срубили в 2016 году, когда его сильно повредил ураган, а из сохранившихся частей сделали подарочные таблички.

На каждой из них выгравировали портрет персонажа картины и его знаменитую цитату.

Сувениры вручат исполнителям главных ролей - актеру Тиму Роббинсу (Энди) и Моргану Фримену (Рэд), режиссеру Фрэнку Дарабонту и другим.

Вся команда "Побега из Шоушенка" воссоединится в Огайо, где снимали фильм.