Строители железной дороги на западе Грузии объявили забастовку

ТБИЛИСИ, 5 авг – РИА Новости. Около 60 сотрудников строящейся железной дороги Хашури-Зестафони на западе Грузии объявили забастовку с требованием обеспечить им безопасность труда и предоставить вовремя отпуск и зарплату, сказано в заявлении новых профсоюзов железнодорожников.
Строительством железнодорожного участка Хашури-Зестафони, общая протяженность которого составляет 40 километров, занимается компания "23 бюро Китайской железной дороги", его строительство должно быть завершено в 2019 году.
"Речь идет об отсутствии мер безопасности, отпусков и своевременной выплаты зарплаты. Рабочие отказываются возобновлять работу до полного удовлетворения их требований. Вместе с этим, они не позволят продолжить работу китайским сотрудникам. На данный момент ведутся переговоры",- сказано в заявлении новых профсоюзов.
Ранее профсоюз сообщил, что вскоре начнется масштабная забастовка с участием 5 тысяч железнодорожников с требованием увеличения зарплат вдвое. В компании "Грузинской железной дороги" назвали "популистским" требование о повышении зарплат сотрудникам в таком размере отметив, с 1 марта 2020 года все сотрудники и так получат зарплату на 10% больше. Точная дата начала забастовок пока не известна. Всего в Грузинской железной дороге трудоустроены около 12 тысяч человек.