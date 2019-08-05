Строители железной дороги на западе Грузии объявили забастовку

ТБИЛИСИ, 5 авг – РИА Новости. Около 60 сотрудников строящейся железной дороги Хашури-Зестафони на западе Грузии объявили забастовку с требованием обеспечить им безопасность труда и предоставить вовремя отпуск и зарплату, сказано в заявлении новых профсоюзов железнодорожников.

Строительством железнодорожного участка Хашури-Зестафони, общая протяженность которого составляет 40 километров, занимается компания "23 бюро Китайской железной дороги", его строительство должно быть завершено в 2019 году.

"Речь идет об отсутствии мер безопасности, отпусков и своевременной выплаты зарплаты. Рабочие отказываются возобновлять работу до полного удовлетворения их требований. Вместе с этим, они не позволят продолжить работу китайским сотрудникам. На данный момент ведутся переговоры",- сказано в заявлении новых профсоюзов.