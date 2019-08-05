Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T14:32Z
https://ria.ru/20190805/1557178664.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152950/34/1529503463_0:185:2981:1862_1036x0_80_0_0_c26d5c33d784f735c9a53b74c41cd384.jpg
РИА Новости

Строители железной дороги на западе Грузии объявили забастовку

Вчера, 14:32
868
© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
Железнодорожные пути. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 5 авг – РИА Новости. Около 60 сотрудников строящейся железной дороги Хашури-Зестафони на западе Грузии объявили забастовку с требованием обеспечить им безопасность труда и предоставить вовремя отпуск и зарплату, сказано в заявлении новых профсоюзов железнодорожников.
Строительством железнодорожного участка Хашури-Зестафони, общая протяженность которого составляет 40 километров, занимается компания "23 бюро Китайской железной дороги", его строительство должно быть завершено в 2019 году.
"Речь идет об отсутствии мер безопасности, отпусков и своевременной выплаты зарплаты. Рабочие отказываются возобновлять работу до полного удовлетворения их требований. Вместе с этим, они не позволят продолжить работу китайским сотрудникам. На данный момент ведутся переговоры",- сказано в заявлении новых профсоюзов.
Ранее профсоюз сообщил, что вскоре начнется масштабная забастовка с участием 5 тысяч железнодорожников с требованием увеличения зарплат вдвое. В компании "Грузинской железной дороги" назвали "популистским" требование о повышении зарплат сотрудникам в таком размере отметив, с 1 марта 2020 года все сотрудники и так получат зарплату на 10% больше. Точная дата начала забастовок пока не известна. Всего в Грузинской железной дороге трудоустроены около 12 тысяч человек.
Участники акции протеста шахтеров во Львове, которые выступают против задержек выплаты зарплат. 10 июня 2019
10 июня, 12:06
На западе Украины шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате
8131011
Обсудить 0
ГрузияВ мире
Рекомендуем
Севастополь
Генсек НАТО объяснил, почему Крым вошел в состав России
РИА
Новости
На месте ДТП в Сасовском районе Рязанской области. 6 августа 2019
В Рязанской области семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом
Флаг России в ресторане отеля на побережье Коста-Дорада в Испании
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
Тилль Линдеманн не уехал из России после шоу
Лента
новостей
ТЦ Мега
В Подмосковье после звонка о минировании эвакуировали "Мегу"
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
На складе боеприпасов под Ачинском прекратились взрывы
Стоп-кадр видео концерта Дженнифер Лопес в Москве
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся на груди во время концерта в Москве
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
Из Ачинска эвакуировали почти четыре тысячи человек
Момент взрыва на военном складе в Красноярской области попал на видео
Момент взрыва на военном складе под Красноярском попал на видео
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. 5 августа 2019
Путин рассказал, как Россия ответит на выход США из ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Генсек НАТО объяснил последствия Brexit для альянса
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов
На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
Стрелок в Дейтоне доработал оружие, чтобы обойти запрет на винтовки
Российские рубли
Рубль рухнул, госдолг продают: что будет после новых санкций США
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Число пострадавших при взрывах на складе под Ачинском выросло до 12 человек
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:38В Магадане несколько самолетов не смогли приземлиться из-за сильного дождя
09:33Экс-главу аэропорта Якутска посадили за взятки "на благородные цели"
09:33Итальянские фермеры рассказали о последствиях от российского продэмбарго
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
09:10Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском
09:09На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 15 тысяч гектаров леса
09:08В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
09:07В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе
09:07В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина
09:00Ученые нашли способ снизить количество пожаров в горнопромышленных районах
09:00Прорыв в биоинженерии: найден способ управлять токсичностью наночастиц
09:00"Кому нужен чистый воздух в тюрьме": как бизнес будет следить за экологией
08:57На берегу Байкала закрыли детский палаточный лагерь из-за антисанитарии
Лента новостейМолния