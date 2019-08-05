Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T14:25Z
https://ria.ru/20190805/1557178425.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/113117/96/1131179623_0:305:3076:2035_1036x0_80_0_0_2dacecf5f8aba1f22f6ff20285e76a07.jpg
РИА Новости

Хабаровчанина будут судить за незаконную "прокачку" персонажа в онлайн-игре

Вчера, 14:25
1019
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкНоутбук
Ноутбук
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Ноутбук. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Хабаровчанин, взломавший сервера онлайн-игры, предстанет перед судом, его обвиняют в использовании вредоносного программного обеспечения для "прокачки" персонажа в игре и его продажи, а также в блокировке доступа на сервера для других игроков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Установлено, что злоумышленник, используя персональный компьютер, осуществил вход в онлайн ролевую игру в сети интернет. Одновременно он запустил вредоносное программное обеспечение, с помощью которого изменил исходные данные, направляемые игроками на сервер. Таким образом, у игрового персонажа, управляемого обвиняемым, повышались определенные характеристики. Затем подсудимый реализовал их за игровую валюту другим игрокам", - рассказала официальный представитель МВД России.
Программирование
Вчера, 14:11
За взлом электронного голосования в Москве пообещали два миллиона рублей
Кроме этого, обвиняемый блокировал доступ для других пользователей на игровой сервер.
"Своими действиями он незаконно вмешивался в процесс обмена информацией между игровым сервером и игроками, нарушал нормальное функционирование программного обеспечения и стабильность работы игрового сервера. В результате была создана искусственная нагрузка на игровой сервер", - сообщила официальный представитель МВД России.
Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, уголовное дело передано в суд для рассмотрения.
17385101
Обсудить 2
Хабаровский крайПроисшествия
Рекомендуем
Военнослужащие поднимают флаг НАТО
НАТО объяснила причины расширения деятельности альянса после холодной войны
РИА
Новости
Андрей Богдан
Антикоррупционное бюро Украины завело дело после заявления Богдана
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
В Красноярском крае прогремел взрыв на территории воинской части
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве
Лента
новостей
Железнодорожные пути
Строители железной дороги на западе Грузии объявили забастовку
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Генсек НАТО объяснил последствия Brexit для альянса
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
В Берлине прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях
Писатель Борис Акунин
В Крыму ответили на слова Акунина о "странности" референдума 2014 года
Хельсинки
В Финляндии вышла книга, развенчивающая миф о жертвах репрессий в Карелии
Студия информационного агентства Sputnik
Guardian извинилась за обвинения Sputnik в фейке
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Коми возбудили дело из-за гибели девочки после нападения волка
Российские рубли
Эксперты выяснили, специалисты каких профессий получают от ста тысяч рублей
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
В МЧС назвали основную причину пожаров в Сибири
Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. 27 июня 2019
Июль 2019 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений
Программирование
За взлом электронного голосования в Москве пообещали два миллиона рублей
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:38В Магадане несколько самолетов не смогли приземлиться из-за сильного дождя
09:33Экс-главу аэропорта Якутска посадили за взятки "на благородные цели"
09:33Итальянские фермеры рассказали о последствиях от российского продэмбарго
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
09:10Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском
09:09На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 15 тысяч гектаров леса
09:08В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
09:07В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе
09:07В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина
09:00Ученые нашли способ снизить количество пожаров в горнопромышленных районах
09:00Прорыв в биоинженерии: найден способ управлять токсичностью наночастиц
09:00"Кому нужен чистый воздух в тюрьме": как бизнес будет следить за экологией
08:57На берегу Байкала закрыли детский палаточный лагерь из-за антисанитарии
Лента новостейМолния