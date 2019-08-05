Хабаровчанина будут судить за незаконную "прокачку" персонажа в онлайн-игре

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Хабаровчанин, взломавший сервера онлайн-игры, предстанет перед судом, его обвиняют в использовании вредоносного программного обеспечения для "прокачки" персонажа в игре и его продажи, а также в блокировке доступа на сервера для других игроков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что злоумышленник, используя персональный компьютер, осуществил вход в онлайн ролевую игру в сети интернет. Одновременно он запустил вредоносное программное обеспечение, с помощью которого изменил исходные данные, направляемые игроками на сервер. Таким образом, у игрового персонажа, управляемого обвиняемым, повышались определенные характеристики. Затем подсудимый реализовал их за игровую валюту другим игрокам", - рассказала официальный представитель МВД России.

Кроме этого, обвиняемый блокировал доступ для других пользователей на игровой сервер.

"Своими действиями он незаконно вмешивался в процесс обмена информацией между игровым сервером и игроками, нарушал нормальное функционирование программного обеспечения и стабильность работы игрового сервера. В результате была создана искусственная нагрузка на игровой сервер", - сообщила официальный представитель МВД России.