Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T14:24Z
https://ria.ru/20190805/1557178367.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155481/53/1554815360_0:0:2777:1562_1036x0_80_0_0_8d71552a812f3c2d3feeb621dc728be9.jpg
РИА Новости

Антикоррупционное бюро Украины завело дело после заявления Богдана

Вчера, 14:24
1324
© РИА Новости / СтрингерАндрей Богдан
Андрей Богдан
© РИА Новости / Стрингер
Андрей Богдан. Архивное фото
КИЕВ, 5 авг - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило, что завело уголовное дело после заявления главы офиса президента Андрея Богдана о том, что ему предлагали взятку якобы в интересах мэра Киева Виталия Кличко.
Ранее Богдан на брифинге заявил, что ему предлагали 20 миллионов долларов взятки якобы в интересах Кличко, а именно за то, чтобы тот остался главой Киевской городской администрации. Кличко позже сообщил, что обратился в НАБУ с просьбой завести уголовное дело из-за заявления Богдана. В понедельник агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник сообщило, что НАБУ завело уголовное дело после заявления Богдана.
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан во время встречи украинского президента Владимира Зеленского с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве.
2 августа, 09:55
Политолог: глава офиса Зеленского сам дает повод для слухов об "отставке"В СМИ появилась информация об отставке главы офиса украинского президента, однако в администрации это опровергли. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnikполитолог Иван Мезюхо.
"Детективы НАБУ начали расследование по фактам, изложенным в заявлении мэра Виталия Кличко, относительно возможного совершения уголовного коррупционного правонарушения, подследственного НАБУ. Предварительная правовая квалификация часть 1 статьи 369 УК Украины ("предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу")", - говорится в сообщении НАБУ в Facebook.
Ранее стало известно, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет сместить Кличко с его второй должности - главы Киевской городской государственной администрации и уже попросил правительство сделать соответствующее представление. Кабмин Украины подтвердил получение письма из офиса президента. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет своим указом президент по представлению правительства. Кличко считает, что такие действия власти нарушают закон.
Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации - с 25 июня 2014 года.
Никита Потураев
31 июля, 17:40
"Все вы – никто". Советник Зеленского раскритиковал будущих депутатовСоветник украинского президента Владимира Зеленского раскритиковал будущих депутатов Рады от партии "Слуга народа", сообщили СМИ. В эфире радио Sputnik директор Центра изучения Донбасса и Украины Александр Казаков отметил, что притирание во фракции "идет со скрипом".
8171100
Обсудить 2
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)КиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
В Берлине прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях
РИА
Новости
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Генсек НАТО объяснил последствия Brexit для альянса
Военнослужащие поднимают флаг НАТО
НАТО объяснила причины расширения деятельности альянса после холодной войны
Лента
новостей
Писатель Борис Акунин
В Крыму ответили на слова Акунина о "странности" референдума 2014 года
Ноутбук
Хабаровчанина будут судить за незаконную "прокачку" персонажа в онлайн-игре
Польская полиция
В Польше задержали 20 россиян за драку, сообщили СМИ
Железнодорожные пути
Строители железной дороги на западе Грузии объявили забастовку
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Лидер партии Зеленского рассказал о новых способах возвращения Донбасса
Военно-транспортный самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины
В Сети высмеяли украинских военных, "потопивших" подлодку в Черном море
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
В Красноярском крае прогремел взрыв на территории воинской части
Денежные купюры и монеты США и Украины
На Украине расследуют схемы отмывания денег через облигации госзайма
Место крушения самолета ИЛ-76 ВВС Украины
Фигурант дела о крушении Ил-76 написал рапорт об увольнении из ВСУ
Погрузка породы и угля в карьерные самосвалы на каменноугольном разрезе компании Кузбассразрезуголь
Поставки российского угля на Украину сократились на 85 процентов, пишут СМИ
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
На Порошенко завели дело о подделке паспортов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:38В Магадане несколько самолетов не смогли приземлиться из-за сильного дождя
09:33Экс-главу аэропорта Якутска посадили за взятки "на благородные цели"
09:33Итальянские фермеры рассказали о последствиях от российского продэмбарго
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
09:10Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском
09:09На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 15 тысяч гектаров леса
09:08В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
09:07В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе
09:07В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина
09:00Ученые нашли способ снизить количество пожаров в горнопромышленных районах
09:00Прорыв в биоинженерии: найден способ управлять токсичностью наночастиц
09:00"Кому нужен чистый воздух в тюрьме": как бизнес будет следить за экологией
08:57На берегу Байкала закрыли детский палаточный лагерь из-за антисанитарии
Лента новостейМолния