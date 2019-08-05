Антикоррупционное бюро Украины завело дело после заявления Богдана

КИЕВ, 5 авг - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило, что завело уголовное дело после заявления главы офиса президента Андрея Богдана о том, что ему предлагали взятку якобы в интересах мэра Киева Виталия Кличко.

Ранее Богдан на брифинге заявил, что ему предлагали 20 миллионов долларов взятки якобы в интересах Кличко, а именно за то, чтобы тот остался главой Киевской городской администрации. Кличко позже сообщил, что обратился в НАБУ с просьбой завести уголовное дело из-за заявления Богдана. В понедельник агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник сообщило, что НАБУ завело уголовное дело после заявления Богдана.

"Детективы НАБУ начали расследование по фактам, изложенным в заявлении мэра Виталия Кличко, относительно возможного совершения уголовного коррупционного правонарушения, подследственного НАБУ. Предварительная правовая квалификация часть 1 статьи 369 УК Украины ("предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу")", - говорится в сообщении НАБУ в Facebook

Ранее стало известно, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет сместить Кличко с его второй должности - главы Киевской городской государственной администрации и уже попросил правительство сделать соответствующее представление. Кабмин Украины подтвердил получение письма из офиса президента. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет своим указом президент по представлению правительства. Кличко считает, что такие действия власти нарушают закон.