Трамп призвал принять закон о предварительной проверке покупателей оружия

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после инцидентов со стрельбой в Техасе и Огайо призвал республиканцев и демократов принять закон, требующий проверки биографических данных при покупке оружия.
"Мы не можем позволить, чтобы жертвы (стрельбы) в Эль-Пасо, Техас, и в Дейтоне, Огайо, погибли напрасно. То же самое в отношении получивших серьезные ранения. Мы никогда не сможем их забыть, как и многих других до них. Республиканцы и демократы должны объединиться и ввести проведение предварительных проверок биографических данных, возможно, соединив этот законодательный акт со столь необходимой иммиграционной реформой", - написал Трамп в Twitter.
Президент США добавил, что "два эти трагических события должны привести к чему-то хорошему, если не великому".
В субботу стрельба произошла в торговом центре Walmart в Эль-Пасо на западе Техаса. В результате происшествия погибли 20 человек, ранены 26 человек. Многие из них в тяжелом состоянии. По словам губернатора штата Техас Грега Эбботта, операция по задержанию мужчины, открывшего стрельбу, длилась 21 минуту. Позже еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, еще 27 пострадали. Полиция сообщила, что нейтрализовала стрелка менее чем за минуту.