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РИА Новости

Акимов поручил проверить требования безопасности в аэропортах

Вчера, 14:45
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Вице-премьер Максим Акимов, курирующий транспортную отрасль, поручил проверить обоснованность требований безопасности в аэропортах, основываясь на фактических условиях их эксплуатации, сообщил журналистам официальный представитель замглавы правительства.
"Максим Акимов дал поручение дополнительно рассмотреть обоснованность обязательных требований по транспортной безопасности в увязке с фактическими условиями эксплуатации объектов, что позволит существенно снизить издержки аэропортов, особенно малых, но при этом обеспечит безусловный уровень безопасности гражданской авиации", - сказал он по итогам заседания проектного комитета транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
Такое поручение было дано в ответ на замечание главы Росавиации Александра Нерадько о том, что нормы безопасности нередко избыточны. В пример он привел ситуацию в аэропорту Итуруп.
"Например, аэропорт Итуруп. Высота ограждения 2,43 метра. Высота снежного покрова зимой превышает высоту ограждения. После того, как приходит весна, снег просто рвет ограждения. И десятки миллионов рублей каждый год мы выбрасываем на восстановление этого ограждения", - пояснил он.
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