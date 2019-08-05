Акимов поручил проверить требования безопасности в аэропортах

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Вице-премьер Максим Акимов, курирующий транспортную отрасль, поручил проверить обоснованность требований безопасности в аэропортах, основываясь на фактических условиях их эксплуатации, сообщил журналистам официальный представитель замглавы правительства.

"Максим Акимов дал поручение дополнительно рассмотреть обоснованность обязательных требований по транспортной безопасности в увязке с фактическими условиями эксплуатации объектов, что позволит существенно снизить издержки аэропортов, особенно малых, но при этом обеспечит безусловный уровень безопасности гражданской авиации", - сказал он по итогам заседания проектного комитета транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Такое поручение было дано в ответ на замечание главы Росавиации Александра Нерадько о том, что нормы безопасности нередко избыточны. В пример он привел ситуацию в аэропорту Итуруп.