В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве

БЕРЛИН, 5 авг - РИА Новости. В МИД Германии на фоне критики со стороны российского внешнеполитического ведомства немецкого вмешательства во внутрироссийские дела заявили, что обсуждают с Россией ситуацию вокруг протестов в Москве.
"Наша вчерашняя и сегодняшняя позиция были доведены до России, как вы, наверное, видели в высказываниях официального представителя МИД РФ, госпожи (Марии) Захаровой, которая уже отреагировала на это. В этой связи мы, конечно, доведем это ясно по внутренним каналам в переговорах, которые там ведет наше посольство", - заявила на брифинге официальный представитель ведомства Мария Адебар, добавив, что публичные заявления МИД и правительства ФРГ также "приняты к сведению".
Как сообщала пресс-служба ГУ МВД России по Москве, в субботу, 3 августа, порядка 1500 человек приняли участие в несанкционированной акции протеста в центре российской столицы, посвященной выборам в Мосгордуму, за различные нарушения задержаны около 600 человек. Московская полиция призывала граждан воздержаться от участия в несогласованной акции и предупреждала о риске провокаций.
В МИД ФРГ ранее заявили, что задержания участников несанкционированной акции в Москве 3 августа "не соответствовали мирному характеру протестов", и призвали освободить задержанных. Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
По ее словам, немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle, которая "имеет государственное финансирование", освещала протесты "антижурналистски", публикуя на своем русскоязычном сайте призывы к москвичам выходить на улицу. Захарова пообещала довести до германской стороны "наши озабоченности и практические шаги, которые мы намерены будем предпринять" в связи с данными действиями Deutsche Welle.