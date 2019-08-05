В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве

БЕРЛИН, 5 авг - РИА Новости. В МИД Германии на фоне критики со стороны российского внешнеполитического ведомства немецкого вмешательства во внутрироссийские дела заявили, что обсуждают с Россией ситуацию вокруг протестов в Москве.

"Наша вчерашняя и сегодняшняя позиция были доведены до России, как вы, наверное, видели в высказываниях официального представителя МИД РФ, госпожи (Марии) Захаровой, которая уже отреагировала на это. В этой связи мы, конечно, доведем это ясно по внутренним каналам в переговорах, которые там ведет наше посольство", - заявила на брифинге официальный представитель ведомства Мария Адебар, добавив, что публичные заявления МИД и правительства ФРГ также "приняты к сведению".