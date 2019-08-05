В Подмосковье в следующие выходные выберут лучший российский сыр

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Лучший российский сыр выберут в подмосковной Истре на фестивале фермерской продукции "Сыр Пир Мир" с 9 по 11 августа, победитель поедет на чемпионат сыров в Италию, заявил сыровар Олег Сирота.

"Изюминкой фестиваля будет конкурс "Лучший сыр России". Это российский этап Чемпионата мира по сырам. Победитель конкурса поедет на чемпионат мира по сырам в Италию. Мы ожидаем больше 500 заявок на участие в этом конкурсе",- заявил Сирота в ходе пресс-конференции, посвящённой фестивалю.

По его словам, членами жюри выступят представитель сырных ассоциаций и союзов из Германии, Франции и Швейцарии.

Кроме того, гостям фестиваля также будет представлена выставка оборудования, мастер-классы по производству сыров и центр фермерских компетенций, где будущие предприниматели могут задать свои вопросы фермерам. Уточняется, что будут подготовлены отдельные зоны и программы для детей. По данным организаторов, общая территория фестиваля составляет 12 гектаров.

"Сырный фестиваль ещё проводится для того, чтобы у нас основные ритейлеры, представители сырных магазинов, гастрономических ресторанов, они все приедут на наш фестиваль, попробуют (продукцию фермеров). Могут пообщаться с производителями, и каждый раз оттуда фермеры увозят контракты с крупными сетевыми магазинами", - добавил Сирота.