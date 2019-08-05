На юге Дагестана без света остались почти 40 населенных пунктов

МАХАЧКАЛА, 5 авг - РИА Новости. Почти 40 населенных пунктов остались без электроэнергии на юге Дагестана, сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС РФ.

"Аварийное отключение энергоснабжения в 14 населенных пунктах Дербентского, четырех населенных пунктах Табасаранского, 11 Левашинского, пяти Сулейман-Стальского, трех Каякентского районов и частично в городе Дербенте", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, во всех районах работают бригады электриков.

"В большей части районов отключения произошли из-за усилившегося ветра", - рассказал РИА Новости представитель ведомства.

Как добавляет ГУМЧС, в понедельник по приморским районам Дагестана ожидается северо-западный ветер 13-18 метров в секунду, местами до 23 метров в секунду. Высота волн будет достигать 1,5-2,5 метра.