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РИА Новости

На юге Дагестана без света остались почти 40 населенных пунктов

Вчера, 14:13
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© РИА Новости / СтрингерЛинии электропередачи
Линии электропередачи
© РИА Новости / Стрингер
Линии электропередачи. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 5 авг - РИА Новости. Почти 40 населенных пунктов остались без электроэнергии на юге Дагестана, сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС РФ.
"Аварийное отключение энергоснабжения в 14 населенных пунктах Дербентского, четырех населенных пунктах Табасаранского, 11 Левашинского, пяти Сулейман-Стальского, трех Каякентского районов и частично в городе Дербенте", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, во всех районах работают бригады электриков.
"В большей части районов отключения произошли из-за усилившегося ветра", - рассказал РИА Новости представитель ведомства.
Линии электропередач
4 августа, 18:25
Число обесточенных населенных пунктов на Украине достигло 59
Как добавляет ГУМЧС, в понедельник по приморским районам Дагестана ожидается северо-западный ветер 13-18 метров в секунду, местами до 23 метров в секунду. Высота волн будет достигать 1,5-2,5 метра.
Число людей, оставшихся без света, пока не называется.
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