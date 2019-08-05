ВНИИ труда прокомментировал сообщения об "отмирании" ряда профессий

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Данные о скором исчезновении некоторых профессий несколько преувеличены, рассказали РИА Новости во ВНИИ труда.

Ранее депутат Госдумы Олег Шеин в беседе с изданием "Ура.ру" сообщил, что в скором будущем станут не востребованы около 15 миллионов россиян, работающих в сферах, где не нужно образование.

Во ВНИИ труда отметили, что на протяжении истории часть рабочих функций "передаются" машинам, роботам, искусственному интеллекту, а это позволяет экономике развиваться и во многом облегчает труд человека.

Но несмотря на развитие технологий, отметили в НИИ, "обществу еще далеко до тотального высвобождения человека из сферы производства".

Меняются не только технологии, но и спрос на товары и услуги, появляются новые виды деятельности, и занятость переходит из одной сферы в другую.

"Технологический прогресс постепенно ведет к тому, что создаются рабочие места, требующие достаточно высокого уровня квалификации", — пояснили в институте.