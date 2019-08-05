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РИА Новости

ВНИИ труда прокомментировал сообщения об "отмирании" ряда профессий

Вчера, 14:12
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Данные о скором исчезновении некоторых профессий несколько преувеличены, рассказали РИА Новости во ВНИИ труда.
Ранее депутат Госдумы Олег Шеин в беседе с изданием "Ура.ру" сообщил, что в скором будущем станут не востребованы около 15 миллионов россиян, работающих в сферах, где не нужно образование.
Во ВНИИ труда отметили, что на протяжении истории часть рабочих функций "передаются" машинам, роботам, искусственному интеллекту, а это позволяет экономике развиваться и во многом облегчает труд человека.
Но несмотря на развитие технологий, отметили в НИИ, "обществу еще далеко до тотального высвобождения человека из сферы производства".
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Меняются не только технологии, но и спрос на товары и услуги, появляются новые виды деятельности, и занятость переходит из одной сферы в другую.
"Технологический прогресс постепенно ведет к тому, что создаются рабочие места, требующие достаточно высокого уровня квалификации", — пояснили в институте.
Однако водители, продавцы и охранники в ближайшем будущем еще будут востребованы на рынке труда.
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Олег ШеинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Интересно, что ни слова не сказали про дворников, грузчиков и ещё ряд специальностей, где россиян уже давно не видали :) Видимо, труд приезжих на роботов заменять "экономически нецелесообразно"...
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Andrey Ershov
713100
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