Эксперт прокомментировал решение властей Индии об особом статусе Кашмира

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Решение властей Индии об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир противоречиво и может привести к дополнительной внутриполитической напряженности не только в самом штате, но и на всей территории страны, считает руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян.

Ранее президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир. Соответствующий законопроект был представлен в парламент. В Пакистане полагают, что действия Нью-Дели нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН, намерены обратиться в Международный суд ООН и предпринять другие дипломатические шаги в связи с решением властей Индии.

"Последнее решение, принятое правительством Индии, является сложным и противоречивым. Неслучайно именно 370-я статья конституции Индии была принята, чтобы подчеркнуть особый статус Джамму и Кашмира, - это единственный штат, более 90% населения которого - мусульмане. В отношении именно людей, которые населяют этот штат, нужно проявлять осторожность и стараться не обострять обстановку там. Это отражается на общей обстановке во всей Индии, ведь мусульманское население есть не только в штате Джамму и Кашмир, но и анклавами расселено в различных частях страны. Последнее решение (властей Индии – ред.) может создать дополнительную внутриполитическую напряженность во всей стране", - отметила Шаумян.

Эксперт напомнила, что в течение десятилетий с момента провозглашения независимости Индии проблема Джамму и Кашмира была и остается камнем преткновения в индийско-пакистанских отношениях. По мнению Шаумян, реакция Пакистана в связи с решением властей Индии предсказуема.

"Но какие-либо политические меры Пакистан не может принимать, потому что все-таки правительство Индии, под юрисдикцией которого находится Джамму и Кашмир, может принимать такое решение, это внутреннее дело Индии. Пакистан может считать это решение удачным или нет. Но всякий новый ввод войск в Джамму и Кашмир традиционно вызывал в пакистанском руководстве крайнюю озабоченность и недовольство", - отметила она.

Шаумян считает, что решение отменить особый статус Джамму и Кашмира не является неожиданным и обсуждалось давно. "Само правительство понимает, что там сейчас возможна дестабилизация обстановки, почему и направляет туда войска. Это рискованный шаг со стороны правительства Индии, но правительственная "Бхаратия джаната парти" и во время выборов, и во время многих кампаний говорила о том, что хотя и является индуистской партией, готова защищать и интересы населения, относящегося к разным религиям и национальностям. Эта позиция сохраняется", - сказала политолог.