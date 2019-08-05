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РИА Новости

За взлом электронного голосования в Москве пообещали два миллиона рублей

Вчера, 14:11
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрограммирование
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Хакеры, которые смогут взломать московскую систему электронного голосования, получат денежное вознаграждение, заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Мосгордуму Алексей Венедиктов.
"Я поднимаю ставки до двух миллионов — тем хакерам, которые взломают систему на тесте 21 августа", — сообщил он на заседании Общественной палаты.
Как напомнил заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко, с 12 по 22 августа должен пройти третий этап тестирования системы электронного голосования.
Венедиктов уточнил, что в тестировании примут участие жители только тех трех округов, где пройдет эксперимент по электронному голосованию.
Здание Мосгоризбиркома
Вчера, 13:48
На участие в электронном голосовании в Москве поступило более 600 заявок
Всего за 12 дней поступило более 600 заявок на участие в электронном голосовании, отметил глава Общественного штаба.
Первый в России эксперимент по удаленному электронному голосованию состоится во время выборов в Мосгордуму седьмого созыва, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября.
Выдвижение кандидатов завершилось 5 июля. По словам главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, всего зарегистрировано 233 человека, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.
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