За взлом электронного голосования в Москве пообещали два миллиона рублей

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Хакеры, которые смогут взломать московскую систему электронного голосования, получат денежное вознаграждение, заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Мосгордуму Алексей Венедиктов.

"Я поднимаю ставки до двух миллионов — тем хакерам, которые взломают систему на тесте 21 августа", — сообщил он на заседании Общественной палаты.

Как напомнил заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко, с 12 по 22 августа должен пройти третий этап тестирования системы электронного голосования.

Венедиктов уточнил, что в тестировании примут участие жители только тех трех округов, где пройдет эксперимент по электронному голосованию.

Всего за 12 дней поступило более 600 заявок на участие в электронном голосовании, отметил глава Общественного штаба.

Первый в России эксперимент по удаленному электронному голосованию состоится во время выборов в Мосгордуму седьмого созыва, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября.