В Австралии впервые применили закон об эвтаназии

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пожилая женщина, страдавшая онкологическим заболеванием, стала первым жителем Австралии, использовавшим право на эвтаназию, сообщает телеканал Пожилая женщина, страдавшая онкологическим заболеванием, стала первым жителем Австралии, использовавшим право на эвтаназию, сообщает телеканал АВС

В июне в австралийском штате Виктория официально вступило в силу законодательство, легализующее эвтаназию. Виктория стала первым в стране штатом, где легализована эвтаназия.

Как сообщили дочери 61-летней Керри Робертсон, их мать стала первой, кто воспользовался новым законом. Женщина ушла из жизни с помощью медиков 15 июля в доме престарелых в городе Бендиго.

"Мы были рядом с ней, на заднем плане звучал Дэвид Боуи, она была окружена любовью, ее последние слова были простыми, но исполненными достоинства", - рассказали дети женщины.