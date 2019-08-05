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РИА Новости

В Австралии впервые применили закон об эвтаназии

Вчера, 14:06
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© Fotolia / Paul LiuГород Сидней, Австралия
Город Сидней, Австралия
© Fotolia / Paul Liu
Город Сидней, Австралия. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пожилая женщина, страдавшая онкологическим заболеванием, стала первым жителем Австралии, использовавшим право на эвтаназию, сообщает телеканал АВС.
В июне в австралийском штате Виктория официально вступило в силу законодательство, легализующее эвтаназию. Виктория стала первым в стране штатом, где легализована эвтаназия.
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Как сообщили дочери 61-летней Керри Робертсон, их мать стала первой, кто воспользовался новым законом. Женщина ушла из жизни с помощью медиков 15 июля в доме престарелых в городе Бендиго.
"Мы были рядом с ней, на заднем плане звучал Дэвид Боуи, она была окружена любовью, ее последние слова были простыми, но исполненными достоинства", - рассказали дети женщины.
Для проведения эвтаназии в штате Виктория пациент должен соответствовать 68 пунктам. По словам премьер-министра штата Дэниэла Эндрюса, ограничения введены, чтобы удостовериться, что система работает верно. Правительство ожидает, что в этом году получить доступ к услугам по эвтаназии смогут около 12 человек.
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