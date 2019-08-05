В Крыму ответили на слова Акунина о "странности" референдума 2014 года

"Господин Чхартишвили (настоящая фамилия Акунина. — Прим. ред.), говоря о некой странности крымского референдума, всерьез поверил, что он является инженером человеческих душ и может давать оценку, как эти души действовали в той или иной ситуации. Борису Акунину стоило, прежде чем делать какие-либо заявления, глубоко разобраться и понять механизмы. Он не только не разобрался, но и, наверное, не способен оценить мотивы двухмиллионного крымского народа, попавшего в жернова истории, которые грозили ему, в случае нахождения в составе Украины, если не полным уничтожением, то прозябанием в нечеловеческих, позорных и негуманных условиях", — сказал РИА Новости Иоффе.