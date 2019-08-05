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РИА Новости

В Крыму ответили на слова Акунина о "странности" референдума 2014 года

Вчера, 14:05
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПисатель Борис Акунин
Писатель Борис Акунин
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости. Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что писатель Борис Акунин, назвавший крымский референдум 2014 года "странным", тем самым показал свою неспособность понять мотивы двухмиллионного народа.
Ранее Акунин в интервью YouTube-каналу "Редакция" заявил, что считает крымский референдум "странным". По его мнению, его результаты должны отменяться, так как "если народ Крыма хочет жить независимо или с Россией, то пусть идет нормальными путями". При этом Акунин подчеркнул, что был бы рад, если бы Крым вошел честно в состав России.

"Господин Чхартишвили (настоящая фамилия Акунина. — Прим. ред.), говоря о некой странности крымского референдума, всерьез поверил, что он является инженером человеческих душ и может давать оценку, как эти души действовали в той или иной ситуации. Борису Акунину стоило, прежде чем делать какие-либо заявления, глубоко разобраться и понять механизмы. Он не только не разобрался, но и, наверное, не способен оценить мотивы двухмиллионного крымского народа, попавшего в жернова истории, которые грозили ему, в случае нахождения в составе Украины, если не полным уничтожением, то прозябанием в нечеловеческих, позорных и негуманных условиях", — сказал РИА Новости Иоффе.

Глава ОП напомнил, что крымчане в 2014 году выбрали свободу.
"В очередной раз приходится приглашать того или иного деятеля, в том числе и этого писателя, побывать в Крыму и воспользоваться проверенной временем технологией: поговорить с людьми, понять или хотя бы попытаться их понять. В противном случае вы не только не являетесь инженером, но и совсем не понимаете человеческих душ", — отметил Иоффе.
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Вчера, 10:36
Что думают в России о словах Помпео про "возвращение Крыма Украине"В России ответили на заявление госсекретаря США Майка Помпео о "возврате" Крыма. Свое мнение о том, чем были продиктованы слова Майка Помпео, в эфире радио Sputnik высказал политолог Владимир Шаповалов.
798856741
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Борис АкунинКрымРоссияОбщество
Популярные комментарии
"При этом Акунин подчеркнул, что был бы рад, если бы Крым вошел честно в состав России". Так в чём же дело, вы же популярный писатель, публичный человек, съездите в Крым, соберите людей и поговорите с ними, узнайте, как всё происходило от самих крымчан. Поговорите с теми, кто был за присоединение и, кто был против, а потом сравните количество тех и других, после этого, вы с радостной душой, можете написать новую книгу про самое честное возвращение Крыма в состав России.
5 августа, 15:18
Себекхотеп III
13510007
Люди выбрали жизнь!
5 августа, 15:05
иван иванов
9840005
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