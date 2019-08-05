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РИА Новости

Креветки появились в озере Приамурья из-за паводка

Вчера, 14:05
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПодтопленный район в Амурской области
Подтопленный район в Амурской области
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 авг - РИА Новости. Дальневосточных пресноводных креветок обнаружили экологи в озере Осиновое Константиновского района на территрии Амурского заказника в Приамурье, появление непривычных для региона ракообразных связывают с дождевым паводком, сообщил в Instagram сотрудник экологической организации "АмурСоЭС" Антон Сасин.
"В озере Осиновое Константиновского района (территория Амурского заказника) в большом количестве обнаружены пресноводные креветки. Вероятно, креветки попали в озеро из-за высокой воды",- написал Сасин.
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В озере Осиновое Константиновского района (территория Амурского заказника) в большом количестве обнаружены пресноводные креветки. Дальневосточная пресноводная креветка. Ареал обитания - оз. Ханка, притоки р. Амур (как с российской, так и с китайской стороны границы), р. Суйфуне, а также пруды во Владивостоке. Вероятно, креветки попали в озеро из-за высокой воды. #амурскаяобласть #креветки #заказник

Публикация от Anton Sasin (@anton_160386)

Он уточнил, что ареал обитания дальневосточной пресноводной креветки - озеро Ханка, притоки реки Амур, река Суйфуне (КНР), а также пруды во Владивостоке.
В Приамурье креветки обитают в искусственном водоеме Райчихинской ГРЭС, с 25 июля в регионе из-за дождевого паводка введен режим ЧС регионального значения.
Паводок в Амурской области
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Паводок в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи начался 21 июля.

Территория, затопленная в результате разлива реки Селемджа, в Селемджинском районе Амурской области
1 из 12

Паводок в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи начался 21 июля.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Подтоплены около 650 частных жилых домов.

Местные жители плывут на лодке по затопленной улице в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
2 из 12

Подтоплены около 650 частных жилых домов.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Без транспортного сообщения остаются 17 населенных пунктов.

Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
3 из 12

Без транспортного сообщения остаются 17 населенных пунктов.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Паводок подтопил более 100 линий электропередачи, пострадавшие села отключили от электроснабжения.

Затопленное здание школы в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
4 из 12

Паводок подтопил более 100 линий электропередачи, пострадавшие села отключили от электроснабжения.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Эвакуированы 1356 человек, в том числе 476 детей.

Затопленные пожарные автомобили в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
5 из 12

Эвакуированы 1356 человек, в том числе 476 детей.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Во временных пунктах находятся 487 человек.

Территория, затопленная в результате разлива реки Селемджа, в Мазановском районе районе Амурской области
6 из 12

Во временных пунктах находятся 487 человек.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Еще более 850 человек разместились у родственников.

Доставка гуманитарной помощи в пострадавшие от наводнения населенные пункты Селемджинского района Амурской области
7 из 12

Еще более 850 человек разместились у родственников.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

В Приамурье организовали сбор помощи для пострадавших.

Затопленные автомобили в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
8 из 12

В Приамурье организовали сбор помощи для пострадавших.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Власти приняли решение досрочно выплатить пенсии и социальные пособия.

Местные жители плывут на лодке по затопленной улице в Амурской области
9 из 12

Власти приняли решение досрочно выплатить пенсии и социальные пособия.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

С 25 июля в Амурской области действует режим чрезвычайной ситуации регионального значения.

Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
10 из 12

С 25 июля в Амурской области действует режим чрезвычайной ситуации регионального значения.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Мониторинг паводковой ситуации ведут с земли и воздуха.

Затопленный автомобиль в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
11 из 12

Мониторинг паводковой ситуации ведут с земли и воздуха.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

К борьбе с наводнением подключили военных: их направили строительство защитных дамб.

Затопленный дом в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
12 из 12

К борьбе с наводнением подключили военных: их направили строительство защитных дамб.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
1 из 12

Паводок в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи начался 21 июля.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
2 из 12

Подтоплены около 650 частных жилых домов.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
3 из 12

Без транспортного сообщения остаются 17 населенных пунктов.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
4 из 12

Паводок подтопил более 100 линий электропередачи, пострадавшие села отключили от электроснабжения.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
5 из 12

Эвакуированы 1356 человек, в том числе 476 детей.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
6 из 12

Во временных пунктах находятся 487 человек.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
7 из 12

Еще более 850 человек разместились у родственников.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
8 из 12

В Приамурье организовали сбор помощи для пострадавших.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
9 из 12

Власти приняли решение досрочно выплатить пенсии и социальные пособия.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
10 из 12

С 25 июля в Амурской области действует режим чрезвычайной ситуации регионального значения.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
11 из 12

Мониторинг паводковой ситуации ведут с земли и воздуха.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
12 из 12

К борьбе с наводнением подключили военных: их направили строительство защитных дамб.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
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Амур (река)Амурская областьВладивостокБлаговещенскОбщество
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