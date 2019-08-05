Журналисты поделились воспоминаниями об августе 99-го

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Журналисты, которые работали в кремлевском пуле 20 лет назад, назвали главными событиями августа 1999 года назначение Владимира Путина на должность премьер-министра и болезнь супруги президента СССР Раисы Горбачевой.

"С точки зрения журналиста-информационщика, день был безумно интересный. Работы, как обычно, много, а еще и такое – Борис Николаевич (Ельцин) после трех месяцев премьерства (Сергея) Степашина снял его с должности и назначил исполняющим обязанности председателя правительства Владимира Путина. Если честно, мне сразу стало понятно: это не рядовое назначение. Перед нами будущий президент", - вспоминает 9 августа 1999 года Наталья Горбунова, ныне - заместитель начальника управления в МИА "Россия сегодня".

В тот день ей позвонила мама, говорит Горбунова, и спросила, как она думает - окончательное ли это назначение.

"Да, мамуль, это окончательно. – Точно? – Ага", ответила я, с легкой грустью, добавив, что теперь работы будет еще больше и в следующий раз мы сможем встретиться, видимо, лишь в новый год. Тогда я, конечно, и подумать не могла, что мои слова сбудутся именно 31 декабря", - сказала Горбунова.

Будущего президента во Владимире Путине сразу распознал и заместитель редактора отдела политики газеты "Комсомольская правда" Александр Гамов.

"Примерно за месяц до назначения премьер-министром Владимир Владимирович Путин был в редакции "Комсомолки" в ранге директора ФСБ и секретаря Совета Безопасности. Это было лето, где-то июль, а потом его назначили премьер-министром. Это было одно из первых его больших интервью российской прессе", - отметил он.

Когда Путина назначили главой правительства, Гамова, по его словам, вызвали из отпуска, чтобы он начал освещать тему. Позже он был с новым премьером в нескольких командировках - Ташкент, Оренбург, Магнитогорск.

"Тогда уже чувствовалось, что у него крепкая рука, что он очень хорошо владеет ситуацией. Мне очень запомнилось, что он отменил "встречи с караваем". Мы приехали в Оренбург, например, заранее, там испекли каравай, а специально обученные люди сказали "не надо Владимиру Владимировичу каравай подносить, он приехал не хлеб есть, а работать". Он сразу произвел впечатление человека очень "моторного", который много работает", - поделился Гамов впечатлениями.

Фотограф "Российской газеты" Константин Завражин назначению нового главы правительства, наоборот, никакого особого смысла не придал.

"В августе 99-го я ездил в Дагестан накануне вторжения Шамиля Басаева и был там неделю после этого. Мне не казалось тогда, что в Москве что-то происходит: ну, сменился очередной премьер-министр, до этого был Степашин, потом пришел Путин, до Степашина был еще кто-то. Как-то воспринималось, что глава государства Ельцин, а премьеры – это... такое второстепенное. Я и предположить не мог, что так у нас все будет иначе в ближайшее время", - рассказал он.

Специальный фотокорреспондент "МИА Россия сегодня" Сергей Гунеев рассказал, что в августе 1999 года снимал в основном президента - Бориса Ельцина, но несколько раз фотографировал и Владимира Путина.

"Пару раз нужен был фотограф на мероприятия с премьер-министром в Белом доме. Это была какая-то обычная работа – пришел, отснял. Уже после августа, в здании Центральной избирательной комиссии Путин получал удостоверение кандидата в президенты – я его тогда снимал, он мне это удостоверение показывал", - вспомнил он.

По словам советника в МИА "Россия сегодня" Светланы Бабаевой, 20 лет назад россиян больше всего волновали несколько вопросов: когда закончится война на юге и будут ли новые теракты, что будет с экономикой, только-только начавшей восстанавливаться после дефолта в 1998 году, и кто станет президентом после Бориса Ельцина.

"Уже было понятно, что сценарий третьего срока, которым многие "пугали", почти исключен. Степашин – премьер-министр, к нему уже присматриваются как к будущему преемнику. И вдруг… Президент отправил в отставку председателя правительства Степашина, а исполняющим обязанности назначил Путина. Многие тогда повернули головы к телевизорам и переспросили: "Кого?.." На экране был человек с холодными серыми глазами", - резюмировала Бабаева.

В памяти первого заместителя генерального директора агентства "Интерфакс" Вячеслава Терехова отложилось другое событие - болезнь супруги последнего руководителя СССР Михаила Горбачева.

"Меня потрясла болезнь Раисы Горбачевой. Потому что она практически этими же вопросами занималась, психосоматика сработала в данном случае. Тем, чем она занималась, она этим же и заболела", - сказал он.

Обозревателю НТВ Владимиру Кондратьеву и вовсе довелось наблюдать за тем, как угасала Горбачева.

"Я помню, что был в Мюнстере, немецком городе, когда там в местной больнице умирала Раиса Максимовна Горбачева. Наша съемочная группа жила в той же гостинице, что и Горбачев с дочерью и внучками. Хорошо запомнилось, что тогда произошло редкое солнечное затмение и мы все вместе наблюдали его через специальные затемненные стеклышки. Помню также, как из Москвы пришло сообщение, что Ельцин назначил новым премьер-министром Путина. Я тогда брал у Горбачева интервью для репортажа, где он комментировал это кадровое решение", - поделился он воспоминаниями.