Суд арестовал девятого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Сергей Абаничев, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, перед началом заседания Пресненского суда города Москвы

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал до 27 сентября Сергея Абаничева по делу о массовых беспорядках в столице, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее в понедельник суд поместил под стражу жителя Нижнего Новгорода Владислава Барабанова и студента МГТУ имени Баумана Даниила Конона.

На заседании следователь отметил, что вина Конона подтверждается видеозаписями и протоколами. По его словам, Конон и пока не установленные люди "своим примером побуждали собравшихся участвовать в массовых беспорядках", игнорировали законные требования полицейских, вышли на проезжую часть, перекрыв движение.

Барабанова задержали в субботу при выходе из спецприемника, где он отбывал семь суток административного ареста за повторное нарушение правил митинга.

Вина молодого человека, по словам следователя, "подтверждается показаниями потерпевшего", но кто этот потерпевший, не уточняется. Сам фигурант вину не признает.