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РИА Новости

Суд арестовал девятого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Вчера, 14:00
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Абаничев, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, перед началом заседания Пресненского суда города Москвы
Сергей Абаничев, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, перед началом заседания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал до 27 сентября Сергея Абаничева по делу о массовых беспорядках в столице, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее в понедельник суд поместил под стражу жителя Нижнего Новгорода Владислава Барабанова и студента МГТУ имени Баумана Даниила Конона.
На заседании следователь отметил, что вина Конона подтверждается видеозаписями и протоколами. По его словам, Конон и пока не установленные люди "своим примером побуждали собравшихся участвовать в массовых беспорядках", игнорировали законные требования полицейских, вышли на проезжую часть, перекрыв движение.
Барабанова задержали в субботу при выходе из спецприемника, где он отбывал семь суток административного ареста за повторное нарушение правил митинга.
Вина молодого человека, по словам следователя, "подтверждается показаниями потерпевшего", но кто этот потерпевший, не уточняется. Сам фигурант вину не признает.
Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у здания мэрии, его организовали незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы. Во время несанкционированной акции за различные нарушения задержали 1074 человека. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00
Чем грозит участие в несогласованных акциях
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МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
История повторяется . В 2012г путинская охранка в Москве жестоко разогнала участников мирного процесса на Болотной площади с последующими арестами и суды с реальными сроками. Путин в 2012г своими распоряжениями уничтожил демократию в России.Теперь в стране в течении последующих лет опять будут отлавливать( по видео записям) участников протестов и устраивать над ними суды.
5 августа, 16:42
Иван Челышков
4010112
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