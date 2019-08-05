Авиация Минобороны потушила более ста тысяч гектаров тайги в Сибири

КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. Военно-транспортные самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8 потушили более 100 тысяч гектаров тайги в Красноярском крае и Иркутской области, сообщили в понедельник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Авиационная группировка Минобороны России продолжает выполнять задачи по тушению пожаров на территории Красноярского края и Иркутской области. Всего с начала полетной смены 5 августа авиацией Минобороны России в зоны неконтролируемого распространения огня сброшено 1440 тонн воды, потушено свыше 100 тысяч гектаров горящей тайги", - сообщили в департаменте.

В пресс-службе военного ведомства добавили, что Ил-76 совершили 20 вылетов, выполнив слив 840 тонн воды. Экипажи вертолетов Ми-8 армейской авиации совершили 32 вылета и 120 сбросов воды, всего - 600 тонн воды.