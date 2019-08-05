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РИА Новости

Авиация Минобороны потушила более ста тысяч гектаров тайги в Сибири

Вчера, 13:59
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© РИА НовостиЛесные пожары в Красноярском крае
Лесные пожары в Красноярском крае
© РИА Новости
Лесные пожары в Красноярском крае. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. Военно-транспортные самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8 потушили более 100 тысяч гектаров тайги в Красноярском крае и Иркутской области, сообщили в понедельник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Авиационная группировка Минобороны России продолжает выполнять задачи по тушению пожаров на территории Красноярского края и Иркутской области. Всего с начала полетной смены 5 августа авиацией Минобороны России в зоны неконтролируемого распространения огня сброшено 1440 тонн воды, потушено свыше 100 тысяч гектаров горящей тайги", - сообщили в департаменте.
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В пресс-службе военного ведомства добавили, что Ил-76 совершили 20 вылетов, выполнив слив 840 тонн воды. Экипажи вертолетов Ми-8 армейской авиации совершили 32 вылета и 120 сбросов воды, всего - 600 тонн воды.
Авиационная группировка Минобороны России в составе 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Военно-транспортной авиации ВКС России, оборудованных специальными водосливными устройствами, приступила к тушению пожаров в Красноярском крае 1 августа.
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