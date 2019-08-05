В Берлине прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях

БЕРЛИН, 5 авг - РИА Новости. Минские соглашения являются результатом интенсивных переговоров между всеми вовлеченными сторонами, заявили РИА Новости в пресс-службе правительства ФРГ, комментируя утверждение экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что он якобы написал их вдвоем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
"Минские соглашения являются результатом интенсивных переговоров между всеми вовлеченными сторонами. Пакет мер по реализации минских соглашений, подписанный 12 февраля 2015 года, был поддержан президентом Российской Федерации, президентом Украины, президентом Французской Республики и федеральным канцлером Федеративной Республики Германия в совместной декларации в тот же день. СБ ООН одобрил пакет 17 февраля 2015 года", - напомнили в пресс-службе правительства ФРГ.
Там добавили, что Берлин "решительно поддерживает полное выполнение минских соглашений, к которым относится установление долгосрочного перемирия и вывод тяжелых вооружений с линии соприкосновения".
Ранее Порошенко заявил в интервью изданию "Украинская правда", что написал текст минских соглашений в ходе встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) в 2015 году вдвоем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.