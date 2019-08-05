В ОП Москвы проследят за работой правоохранителей на акциях 10 и 11 августа

"Мы получили права по наблюдению за массовыми мероприятиями в Москве. Четыре члена Общественной палаты в эту субботу находились на улицах и сейчас готовят отчет... Кроме того, мы договорились с начальником полиции Москвы и 10-11 августа мы получаем такие же права. На бейджиках будет написано "по наблюдению за деятельностью правоохранительных органов". Мы не наблюдаем за манифестантами, мы наблюдаем за деятельностью правоохранительных органов, не только на самом мероприятии, но и позже, когда идет работа с задержанными", - сообщил Венедиктов на заседании ОП.