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РИА Новости

В ОП Москвы проследят за работой правоохранителей на акциях 10 и 11 августа

Вчера, 13:45
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНесанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Несанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Члены Общественной палаты Москвы будут следить за деятельностью правоохранительных органов во время митингов 10 и 11 августа, сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.
Ранее первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник сообщил, что столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый.
"Мы получили права по наблюдению за массовыми мероприятиями в Москве. Четыре члена Общественной палаты в эту субботу находились на улицах и сейчас готовят отчет... Кроме того, мы договорились с начальником полиции Москвы и 10-11 августа мы получаем такие же права. На бейджиках будет написано "по наблюдению за деятельностью правоохранительных органов". Мы не наблюдаем за манифестантами, мы наблюдаем за деятельностью правоохранительных органов, не только на самом мероприятии, но и позже, когда идет работа с задержанными", - сообщил Венедиктов на заседании ОП.
В Москве 3 августа прошла несанкционированная акция на тему выборов в Мосгордуму. По данным ГУМВД России по столице, в мероприятии в центре Москвы приняли участие порядка 1,5 тысячи человек, за нарушения общественного порядка задержаны 600. Накануне московская полиция призывала граждан воздержаться от участия в несогласованной акции и предупреждала о риске провокаций.
Общественная палата и Совет по правам человека регулярно отслеживают как согласованные, так и несогласованные акции. Члены ОП и СПЧ следят как за действиями правоохранителей, так и за действиями участников акций, фиксируя нарушения с их стороны.
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