В Татарстане экологи проводят анализ воды из "молочной реки"

КАЗАНЬ, 5 авг - РИА Новости. Экологи проводят анализ проб, взятых из реки Малая Сульча Аксубаевского района Татарстана, вода в которой стала белой, после подсчета ущерба материалы будут преданы в прокуратуру, сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов республики.

В выходные в соцсетях появилось видео "Молочная река в Татарстане. Аксубаевский район". Автор ролика показывает местную речку Малая Сульча, вода в которой белого цвета и внешне напоминает молоко. Мужчина называет происходящее экологической катастрофой, поясняя, что у "молочной реки" стоит и "прекрасный" запах, как из канализации. По словам автора, такое "творит" местный маслозавод, предположительно, сбрасывая ночью в реку отходы производства. Местный житель, опубликовавший видео, просит всех неравнодушных распространить его в соцсетях, чтобы привлечь к проблеме внимание властей.

"Источник загрязнения реки Малая Сульча ликвидирован. В настоящее время экологи завершают анализ проб, отобранных совместно с представителями прокуратуры, и рассчитывают ущерб, после чего все материалы дела для принятия соответствующих мер будут переданы в прокуратуру Аксубаевского района", - сообщили в минэкологии.

В министерстве уточнили, что в минувшие выходные Аксубаевским маслодельным заводом сбросная труба была демонтирована. При участии экологов часть выкопанной трубы отрезали и забетонировали, установив заглушку. Ход работ проинспектировал начальник Волжско-Камского территориального управления министерства экологии и природных ресурсов Татарстана Рафис Ахметзянов.