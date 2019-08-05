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РИА Новости

В Петербурге осудили мужчину, зарубившего сына топором

Вчера, 13:39
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CC0 / 947051 / Топор
Топор
CC0 / 947051 /
Топор. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима жителя Санкт-Петербурга, зарубившего своего сына топором осенью 2018 года, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
"Собранные... доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 44-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)", - говорится в сообщении.
Топор
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По данным следствия, мужчина в октябре 2018 года, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, в квартире из-за "внезапно возникших личных неприязненных отношений" к своему 11-летнему сыну нанес мальчику не менее 14 ударов топором. От полученных ранений ребенок скончался на месте. Обвиняемый полностью признал свою вину. Согласно заключению судебно-психиатрических экспертов, он мог в полной мере осознавать свои действия и руководить ими.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - отмечается в сообщении.
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