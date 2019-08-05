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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

ЦИК рассмотрит пять жалоб незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

Вчера, 13:39
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабота ЦИК РФ
Работа ЦИК РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Работа ЦИК РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Рабочая группа Центризбиркома по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Московскую городскую думу 6 августа планирует рассмотреть пять жалоб незарегистрированных кандидатов, в числе которых Дмитрий Гудков, Елена Русакова и Любовь Соболь, которым отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, сообщается на сайте ЦИК.
Незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы могут обжаловать в ЦИК решение Мосгоризбиркома об отказе в регистрации в течение пяти дней. ЦИК должен рассмотреть жалобы в течение 10 дней с момента поступления.
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"Шестого августа 2019 года в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации состоится заседание Рабочей группы по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) по выборам в Московскую городскую думу седьмого созыва. Планируется рассмотрение жалоб Д.Г. Гудкова, Е.Л. Русаковой, Е.А. Игнатова, Л.Э. Соболь, А.В. Руденко на решения Московской городской избирательной комиссии", - сообщается на сайте ЦИК.
Ранее на заседании в пятницу ЦИК отказал в удовлетворении жалобы Константина Лисицы на решение Мосгоризбиркома об отказе в его регистрации кандидатом в депутаты МГД из-за недостаточного количества достоверных подписей избирателей. Юлия Серебрянская на том же заседании отозвала свою жалобу об отказе в регистрации из ЦИК из-за недостаточного количества собранных подписей.
Мосгоризбирком ранее оставил в силе решение об отказе в регистрации для ряда кандидатов, в том числе для Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Константинаса Янкаускаса, Юлии Серебрянской, Константина Лисицы, Елены Русаковой, Любови Соболь и Ильи Яшина. Некоторые из них обжаловали это решение в ЦИК.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы пройдут 8 сентября.
Элла Памфилова на заседании ЦИК по рассмотрению жалоб от незарегистрированных кандидатов на муниципальных выборах
2 августа, 12:19
Что не так в подписях незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
101008
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