Группировка Северного флота вышла в двухмесячный арктический поход

Корабли ВМФ во время генеральной репетиции военно-морского парада в Кронштадте. 28 июля 2017

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Арктическая группировка Северного флота РФ вышла в восьмой поход по морям Северного ледовитого океана, который продлится в течение ближайших двух месяцев, сообщил в понедельник начальник пресс-службы СФ капитан первого ранга Вадим Серга.

"Под руководством командующего Кольской флотилией разнородных сил вице-адмирала Олега Голубева с сегодняшнего дня начался очередной поход арктической группировки Северного флота по морям Северного Ледовитого океана", - говорится в сообщении.

В арктическом походе принимают участие большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога", спасательно-буксирное судно "Памир", танкер "Сергей Осипов" и ледокол "Илья Муромец".

Планируется, что поход кораблей и судов обеспечения Северного флота продлится в течение двух месяцев и будет проходить в основном в акватории Баренцева и Карского морей, в районе полуострова Таймыр, архипелагов Северная и Новая Земля, а также Земля Франца-Иосифа.