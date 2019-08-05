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РИА Новости

Группировка Северного флота вышла в двухмесячный арктический поход

Вчера, 13:31
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкКорабли ВМФ во время генеральной репетиции военно-морского парада в Кронштадте. 28 июля 2017
Корабли ВМФ во время генеральной репетиции военно-морского парада в Кронштадте. 28 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Арктическая группировка Северного флота РФ вышла в восьмой поход по морям Северного ледовитого океана, который продлится в течение ближайших двух месяцев, сообщил в понедельник начальник пресс-службы СФ капитан первого ранга Вадим Серга.
"Под руководством командующего Кольской флотилией разнородных сил вице-адмирала Олега Голубева с сегодняшнего дня начался очередной поход арктической группировки Северного флота по морям Северного Ледовитого океана", - говорится в сообщении.
В арктическом походе принимают участие большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога", спасательно-буксирное судно "Памир", танкер "Сергей Осипов" и ледокол "Илья Муромец".
Планируется, что поход кораблей и судов обеспечения Северного флота продлится в течение двух месяцев и будет проходить в основном в акватории Баренцева и Карского морей, в районе полуострова Таймыр, архипелагов Северная и Новая Земля, а также Земля Франца-Иосифа.
"Североморцы примут участие в нескольких высадках сил морского десанта на необорудованное побережье в Арктике, проведут учение по охране важного промышленного объекта, отработают ряд противолодочных задач, выполнят практические ракетные и артиллерийские стрельбы", - отметил Серга.
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