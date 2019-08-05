Мосгорсуд отказался снять арест со счетов Абызова на 437 миллионов рублей

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мосгорсуд оставил под арестом более 437 миллионов рублей на двух банковских счетах экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В начале апреля Басманный суд арестовал денежные средства Абызова, хранящиеся на двух счетах, в размере 1 миллион 503 тысячи рублей и 435 миллионов 929 тысяч рублей, открытых в АО КБ "Интерпромбанк".
"Постановление Басманного суда от 1 апреля о наложении ареста на денежные средства, принадлежащие Абызову... оставить без изменения, жалобу без удовлетворения", - огласила решение судья.
Прокурор возражал против жалобы адвоката. "Полагаю, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению", - заявил гособвинитель.
Адвокат обвиняемого уточнил, что средства были получены законно. "Что касается тех справок, которые сейчас исследуют, эти суммы имеют законный источник происхождения, в том числе из администрации президента", - сказал защитник.
По данным СК РФ, в 2011-2014 годах Абызов похитил и вывел за рубеж 4 миллиарда рублей у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети", крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Абызов себя виновным не считает. Ему и другим фигурантам - Николаю Степанову, Максиму Русакову, Галине Фрайденберг, Александру Пелипасову и Сергею Ильичеву - предъявлены обвинения по статьям "участие в организованном преступном сообществе" и "мошенничество в особо крупном размере".
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