Мосгорсуд отказался снять арест со счетов Абызова на 437 миллионов рублей

Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы. 23 июля 2019. Архивное фото

Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы. 23 июля 2019

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мосгорсуд оставил под арестом более 437 миллионов рублей на двух банковских счетах экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В начале апреля Басманный суд арестовал денежные средства Абызова, хранящиеся на двух счетах, в размере 1 миллион 503 тысячи рублей и 435 миллионов 929 тысяч рублей, открытых в АО КБ "Интерпромбанк".

"Постановление Басманного суда от 1 апреля о наложении ареста на денежные средства, принадлежащие Абызову... оставить без изменения, жалобу без удовлетворения", - огласила решение судья.

Прокурор возражал против жалобы адвоката. "Полагаю, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению", - заявил гособвинитель.

Адвокат обвиняемого уточнил, что средства были получены законно. "Что касается тех справок, которые сейчас исследуют, эти суммы имеют законный источник происхождения, в том числе из администрации президента", - сказал защитник.