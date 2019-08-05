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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

В Москве могут появиться новые правила сбора подписей для участия в выборах

Вчера, 13:21
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© РИА НовостиЗаседание Московской городской избирательной комиссии. 1 августа 2019
Заседание Московской городской избирательной комиссии. 1 августа 2019
© РИА Новости
Заседание Московской городской избирательной комиссии. 1 августа 2019. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мосгоризбирком совместно с ЦИК обсудит рекомендации к изменению правил сбора подписей в поддержку кандидатов за их выдвижение на выборах в Москве, эти рекомендации могут быть отражены в виде поправок в закон уже в 2020 году, сообщил РИА Новости председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Глава Мосгоризбиркома ранее сообщал, что уже после выборов 8 сентября комиссия обсудит многие спорные моменты, которые возникали в текущей избирательной кампании, и сформирует рекомендации по совершенствованию некоторых правил выдвижения кандидатов.
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"Я думаю, что я и мои коллеги представим в Центральную избирательную комиссию свое видение, и все эти предложения будут обобщены. Есть рабочая группа, которую возглавляет Сергей Кириенко по изменению избирательного законодательства, и там с участием законодателей, юристов, политологов будут обсуждаться эти вопросы", - сказал Горбунов.
Он отметил, что этими вопросами Мосгоризбирком займется после подведения итогов выборов в Мосгордуму, но его по прогнозам, рекомендации могут заработать уже к следующему году.
"После выборов нужно вначале подвести итоги, а потом уже можно заниматься. Но я думаю, что к следующему году, к 20-му, к единому дню голосования они (рекомендации) найдут отражения в виде поправок в закон", - сказал Горбунов.
Ранее Горбунов сообщал, что в этом году при сборе подписей было множество нарушений: при проверке подписей у 22 незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы были обнаружены 339 подписей уже умерших людей. Также у 29 кандидатов обнаружили более 14 тысяч несуществующих избирателей.
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Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрированы 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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