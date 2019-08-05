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РИА Новости

В страдающих от пожаров регионах предложили создать филиалы Авиалесоохраны

Вчера, 13:20
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© Александр КряжевЛиквидация пожаров в Красноярском крае
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
© Александр Кряжев
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Рослесхоза Михаил Климов считает, что необходимо создать базы Авиалесоохраны вблизи возможных мест возникновения лесных пожаров.
"Необходимо создать филиалы Авиалесоохраны на территориях, которые приближены к зонам контроля (зоны, где тушение пожаров остаётся на усмотрение местных органов власти - ред.)", - сказал он на рабочем совещании в связи с ситуацией с лесными пожарами на территории Красноярского края, Иркутской области и Бурятии.
Климов пояснил, что время, когда самолёты или вертолёты доберутся до очагов пожаров, может быть слишком долгим, поэтому воздушные суда должны быть расположены вблизи возможных очагов возгорания.
По данным ФБУ "Авиалесоохрана" на 5 августа, площадь лесных пожаров в РФ, которые действуют в труднодоступных районах и где прекращены или приостановлены работы по активному тушению, составляет около 2,3 миллиона гектаров.
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуРослесхозБаза охраны лесов "Авиалесоохрана"Красноярский крайИркутская областьБурятияПроисшествия
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