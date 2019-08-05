В страдающих от пожаров регионах предложили создать филиалы Авиалесоохраны

"Необходимо создать филиалы Авиалесоохраны на территориях, которые приближены к зонам контроля (зоны, где тушение пожаров остаётся на усмотрение местных органов власти - ред.)", - сказал он на рабочем совещании в связи с ситуацией с лесными пожарами на территории Красноярского края, Иркутской области и Бурятии.