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РИА Новости
Пожар в соборе Парижской Богоматери

Художник из Югры рассказал о предложении помочь с восстановлением Нотр-Дама

Вчера, 13:15
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВосстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже
Восстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 авг - РИА Новости. Художник, скульптор, мастер резьбы по дереву из Ханты-Мансийска Александр Резанов сообщил РИА Новости, что представитель ЮНЕСКО предложил ему посодействовать в восстановлении собора Парижской Богоматери, серьезно пострадавшего от крупнейшего в своей истории пожара.
"Это только предложения от ЮНЕСКО. У них условия: знание французского, знание в области реставрации металла и дерева, здоровье согласно возрасту. И возможность содействия по доставке сибирской лиственницы 8-10 кубических метров. Лиственница в Югре - одна из самых лучших. Но здесь нужно говорить и с губернатором Натальей Комаровой", - сказал Резанов.
Поддерживающие конструкции на здании собора Парижской Богоматери
1 августа, 14:31
Французские профсоюзы обеспокоены распространением свинца близ Нотр-Дама
По его словам, круг примерных работ пока не обрисован, так как на данный момент эксперты еще подсчитывают ущерб и выясняют, какие именно специалисты нужны при восстановлении собора. Собеседник агентства уточнил, что в ближайшее время отправится в Париж, чтобы на месте выяснить подробности возможного сотрудничества.
"Пока почву прощупывают. Сама реставрация может идти от пяти до 40 лет. Мне к тому моменту будет 105 лет. Пять лет - оптимистичный прогноз", - добавил Резанов.
Париж
25 июля, 13:17
Жара, установившаяся в Европе, может "убить" Нотр-Дам Архитекторы опасаются, что уцелевшим сводам собора Парижской Богоматери грозит обрушение из-за установившейся в Европе погоды.
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же, как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. Прокуратура Парижа исключает криминальную версию возгорания. В качестве возможных причин пожара рассматриваются непотушенная сигарета или проблемы с электричеством.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Свою помощь в реставрации собора и сборе средств на это предложили международные организации и крупные компании.
Нотр-Дам после пожара
© AFP 2019 / Bertrand Guay

Огонь тушили несколько часов, остановить пламя удалось только к утру вторника.

Парижане у собора Нотр-Дам-де-Пари, где произошел пожар. 16 апреля 2019
1 из 15

Огонь тушили несколько часов, остановить пламя удалось только к утру вторника.

© AFP 2019 / Bertrand Guay
© AP Photo / Christophe Ena

В операции принимали участие около 400 пожарных.

Собор Парижской Богоматери после пожара
2 из 15

В операции принимали участие около 400 пожарных.

© AP Photo / Christophe Ena
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанк

Само здание удалось сохранить, однако сильно пострадали средневековые витражи.

Фасад собора Парижской Богоматери после пожара
3 из 15

Само здание удалось сохранить, однако сильно пострадали средневековые витражи.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанк

Между тем главные произведения искусства уцелели: большинство реликвий хранились в ризнице.

Пожарные у собора Парижской Богоматери после пожара
4 из 15

Между тем главные произведения искусства уцелели: большинство реликвий хранились в ризнице.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Не поврежден и знаменитый главный орган собора Парижской Богоматери.

Пожарные у собора Парижской Богоматери после пожара
5 из 15

Не поврежден и знаменитый главный орган собора Парижской Богоматери.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
© REUTERS / Yves Herman

По предварительным данным, пожар может быть частично связан с реставрационными работами.

Пожарные у собора Парижской Богоматери после пожара
6 из 15

По предварительным данным, пожар может быть частично связан с реставрационными работами.

© REUTERS / Yves Herman
© AFP 2019 / Stephane de Sakutin

Расследовать трагедию будут около 50 следователей, заявил журналистам прокурор Франции Реми Эйтс.

Пожарные у собора Парижской Богоматери после пожара
7 из 15

Расследовать трагедию будут около 50 следователей, заявил журналистам прокурор Франции Реми Эйтс.

© AFP 2019 / Stephane de Sakutin
© REUTERS / Benoit Tessier

Французский архитектор Руди Риччиотти рассказал РИА Новости, что восстановление собора может занять от пяти до десяти лет.

Собор Парижской Богоматери после пожара
8 из 15

Французский архитектор Руди Риччиотти рассказал РИА Новости, что восстановление собора может занять от пяти до десяти лет.

© REUTERS / Benoit Tessier
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Многие международные организации и крупные компании предложили помощь в восстановлении собора.

Собор Парижской Богоматери после пожара
9 из 15

Многие международные организации и крупные компании предложили помощь в восстановлении собора.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
© AP Photo / Francois Mori

ЮНЕСКО заявила, что готова направить чрезвычайную миссию для оценки ущерба от пожара.

Пожарные у собора Парижской Богоматери после пожара
10 из 15

ЮНЕСКО заявила, что готова направить чрезвычайную миссию для оценки ущерба от пожара.

© AP Photo / Francois Mori
© AFP 2019 / Zakaria Abdelkafi

Российские эксперты считают, что собор можно восстановить по чертежам.

Собор Парижской Богоматери после пожара
11 из 15

Российские эксперты считают, что собор можно восстановить по чертежам.

© AFP 2019 / Zakaria Abdelkafi
© AP Photo / Christophe Ena

Россия готова отправить во Францию реставраторов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Люди на набережной напротив собора Парижской Богоматери после пожара
12 из 15

Россия готова отправить во Францию реставраторов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

© AP Photo / Christophe Ena
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Монетный двор Франции намерен переиздать медаль с изображением Нотр-Дама, а вырученные от ее продажи деньги передать собору.

Собор Парижской Богоматери после пожара
13 из 15

Монетный двор Франции намерен переиздать медаль с изображением Нотр-Дама, а вырученные от ее продажи деньги передать собору.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
© РИА Новости / Виктория Виатрис / Перейти в фотобанк

Многие парижане готовы пожертвовать личные средства на восстановление Нотр-Дама.

Последствия пожара в соборе Парижской Богоматери
14 из 15

Многие парижане готовы пожертвовать личные средства на восстановление Нотр-Дама.

© РИА Новости / Виктория Виатрис
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Benoit Tessier

Спасенные реликвии из собора Парижской Богоматери.

Спасенные реликвии из собора Парижской Богоматери
15 из 15

Спасенные реликвии из собора Парижской Богоматери.

© REUTERS / Benoit Tessier
1 из 15

Огонь тушили несколько часов, остановить пламя удалось только к утру вторника.

© AFP 2019 / Bertrand Guay
2 из 15

В операции принимали участие около 400 пожарных.

© AP Photo / Christophe Ena
3 из 15

Само здание удалось сохранить, однако сильно пострадали средневековые витражи.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
4 из 15

Между тем главные произведения искусства уцелели: большинство реликвий хранились в ризнице.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
5 из 15

Не поврежден и знаменитый главный орган собора Парижской Богоматери.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
6 из 15

По предварительным данным, пожар может быть частично связан с реставрационными работами.

© REUTERS / Yves Herman
7 из 15

Расследовать трагедию будут около 50 следователей, заявил журналистам прокурор Франции Реми Эйтс.

© AFP 2019 / Stephane de Sakutin
8 из 15

Французский архитектор Руди Риччиотти рассказал РИА Новости, что восстановление собора может занять от пяти до десяти лет.

© REUTERS / Benoit Tessier
9 из 15

Многие международные организации и крупные компании предложили помощь в восстановлении собора.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
10 из 15

ЮНЕСКО заявила, что готова направить чрезвычайную миссию для оценки ущерба от пожара.

© AP Photo / Francois Mori
11 из 15

Российские эксперты считают, что собор можно восстановить по чертежам.

© AFP 2019 / Zakaria Abdelkafi
12 из 15

Россия готова отправить во Францию реставраторов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

© AP Photo / Christophe Ena
13 из 15

Монетный двор Франции намерен переиздать медаль с изображением Нотр-Дама, а вырученные от ее продажи деньги передать собору.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
14 из 15

Многие парижане готовы пожертвовать личные средства на восстановление Нотр-Дама.

© РИА Новости / Виктория Виатрис
Перейти в фотобанк
15 из 15

Спасенные реликвии из собора Парижской Богоматери.

© REUTERS / Benoit Tessier
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Пожар в соборе Парижской БогоматериЭммануэль МакронЮНЕСКОНаталья КомароваХанты-МансийскПарижОбщество
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