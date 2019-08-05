Художник из Югры рассказал о предложении помочь с восстановлением Нотр-Дама

Восстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 авг - РИА Новости. Художник, скульптор, мастер резьбы по дереву из Ханты-Мансийска Александр Резанов сообщил РИА Новости, что представитель ЮНЕСКО предложил ему посодействовать в восстановлении собора Парижской Богоматери, серьезно пострадавшего от крупнейшего в своей истории пожара.

"Это только предложения от ЮНЕСКО. У них условия: знание французского, знание в области реставрации металла и дерева, здоровье согласно возрасту. И возможность содействия по доставке сибирской лиственницы 8-10 кубических метров. Лиственница в Югре - одна из самых лучших. Но здесь нужно говорить и с губернатором Натальей Комаровой", - сказал Резанов.

По его словам, круг примерных работ пока не обрисован, так как на данный момент эксперты еще подсчитывают ущерб и выясняют, какие именно специалисты нужны при восстановлении собора. Собеседник агентства уточнил, что в ближайшее время отправится в Париж, чтобы на месте выяснить подробности возможного сотрудничества.

"Пока почву прощупывают. Сама реставрация может идти от пяти до 40 лет. Мне к тому моменту будет 105 лет. Пять лет - оптимистичный прогноз", - добавил Резанов.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же, как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. Прокуратура Парижа исключает криминальную версию возгорания. В качестве возможных причин пожара рассматриваются непотушенная сигарета или проблемы с электричеством.