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РИА Новости

Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Плахотнюка

Вчера, 13:13
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЛидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно арестовал экс-руководителя Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь суда Светлана Скачкова.
Плахотнюка и его доверенное лицо, профессионального спортсмена Константина Цуцу обвиняют в 28 эпизодах контрабанды и сбыта наркотиков в особо крупном размере. Кроме того, молдавский политик причастен к созданию международного преступного сообщества, переправлявшего гашиш из Северной Африки в СНГ.
C 2012 по 2019 год к уголовной ответственности привлекли более 60 участников этого наркосиндиката. Из незаконного оборота изъяли более тонны гашиша.
По данным МВД, Плахотнюк мог влиять на органы власти в Молдавии и вступил в сговор с лидерами преступной группировки.
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
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Экс-премьер Молдавии рассказал о роли Плахотнюка в смене власти в 2009 году
Плахотнюк — бывший депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство.
В конце июня министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе сообщил журналистам, что Плахотнюк покинул страну и уехал в Лондон.
Как заявлял президент Молдавии Игорь Додон, в Швейцарии и странах ЕС также "появились вопросы" к Плахотнюку.
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
18 июня, 12:23
Плахотнюк должен ответить за попытку узурпации власти, считают в Молдавии
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