Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Плахотнюка

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно арестовал экс-руководителя Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь суда Светлана Скачкова.

Плахотнюка и его доверенное лицо, профессионального спортсмена Константина Цуцу обвиняют в 28 эпизодах контрабанды и сбыта наркотиков в особо крупном размере. Кроме того, молдавский политик причастен к созданию международного преступного сообщества, переправлявшего гашиш из Северной Африки в СНГ.

C 2012 по 2019 год к уголовной ответственности привлекли более 60 участников этого наркосиндиката. Из незаконного оборота изъяли более тонны гашиша.

По данным МВД, Плахотнюк мог влиять на органы власти в Молдавии и вступил в сговор с лидерами преступной группировки.

Плахотнюк — бывший депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство.

В конце июня министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе сообщил журналистам, что Плахотнюк покинул страну и уехал в Лондон.