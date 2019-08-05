Орбиту МКС скорректируют дважды 15 августа

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) планируется скорректировать дважды через 10 дней, сообщило НАСА.

На сайте НАСА отмечается, что коррекции орбиты станции планируются 15 августа в первой половине дня с разницей в три часа. При этом длительность каждого включения двигателей составит около 10 минут.

Предыдущая коррекция орбиты МКС была выполнена 3 июля. С использованием двигателей служебного модуля "Звезда" МКС высота орбиты станции была увеличена почти на километр.