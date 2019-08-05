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РИА Новости

Орбиту МКС скорректируют дважды 15 августа

Вчера, 13:13
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© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Роскосмос
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) планируется скорректировать дважды через 10 дней, сообщило НАСА.
На сайте НАСА отмечается, что коррекции орбиты станции планируются 15 августа в первой половине дня с разницей в три часа. При этом длительность каждого включения двигателей составит около 10 минут.
Предыдущая коррекция орбиты МКС была выполнена 3 июля. С использованием двигателей служебного модуля "Звезда" МКС высота орбиты станции была увеличена почти на километр.
В настоящее время на борту МКС находится экипаж из россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано.
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