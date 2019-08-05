Американский самолет заметили вблизи российской базы в Сирии

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Американский военный самолет провел разведку неподалеку от базы ВМФ в сирийском порту Тартус, свидетельствуют данные авиационного ресурса Американский военный самолет провел разведку неподалеку от базы ВМФ в сирийском порту Тартус, свидетельствуют данные авиационного ресурса PlaneRadar.

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 169329 поднялся в небо с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия. В 12:10 воздушное судно заметили в восточной части акватории Средиземного моря. Полет проходил на высоте 9,4 километра над землей со скоростью 946,2 километра в час.

12:10 мск.

Патрульный противолодочный самолёт, #Boeing P-8A #Poseidon, ВМС США🇺🇸 (VP-9|PD| 'Golden Eagles'.), взлетевший с авиабазы Сигонелла🇮🇹, с бортовым номером 169329, производит патрулирование в восточной части акватории Средиземного моря. pic.twitter.com/jmguzaAN8N — PlaneRadar (@ua4wiy_) 5 августа 2019 г.

В 12:15 мск самолет оказался в районе Тартуса.

В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще стали появляться вблизи России и у российских баз в Сирии.

Так, по данным Минобороны, только за последнюю неделю у границ страны заметили 39 иностранных летательных аппаратов. Российские истребители 12 раз поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушений.