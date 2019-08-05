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РИА Новости

Американский самолет заметили вблизи российской базы в Сирии

Вчера, 13:11
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© U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Timothy Американский патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon
Американский патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon
© U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Timothy
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Американский военный самолет провел разведку неподалеку от базы ВМФ в сирийском порту Тартус, свидетельствуют данные авиационного ресурса PlaneRadar.
Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 169329 поднялся в небо с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия. В 12:10 воздушное судно заметили в восточной части акватории Средиземного моря. Полет проходил на высоте 9,4 километра над землей со скоростью 946,2 километра в час.
В 12:15 мск самолет оказался в районе Тартуса.
В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще стали появляться вблизи России и у российских баз в Сирии.
Так, по данным Минобороны, только за последнюю неделю у границ страны заметили 39 иностранных летательных аппаратов. Российские истребители 12 раз поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушений.
Несмотря на призывы Минобороны, Пентагон отказывается прекращать разведывательные операции у российских рубежей.
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Безопасность
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