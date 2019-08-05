В Хабаровском крае начали готовиться к паводку на Амуре

ХАБАРОВСК, 5 авг - РИА Новости. Власти Хабаровского края на комиссии по ЧС в понедельник приняли решение готовиться к паводку с уровнем Амура у Хабаровска в 7 метров, что на метр выше прогнозируемого уровня, сообщает краевое правительство.

Ранее сообщалось, что на территории Хабаровского края объявлен режим ЧС из-за угрозы паводков. Дальневосточный гидрометцентр ранее прогнозировал волну паводка высотой до 6,3 метров 8-10 августа, в понедельник прогноз скорректировали до 6 метров 12-14 августа.

Самый высокий уровень Амура у Хабаровска был зарегистрирован во время наводнения 2013 года - 808 сантиметров.

"Уровень амурского паводка у Хабаровска может оказаться выше ожидаемых значений, вопреки прогнозами гидрологов, которые обещают, что Амур не поднимется более 6,3 метров, власти региона решили готовиться по максимуму – на 7 метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на уровень Амура окажут влияние китайская река Сунгари, а также сбросы с Бурейской ГЭС.

Сообщается, что всем ведомствам и службам поручено провести подготовительные работы согласно возможной семиметровой отметке. Сейчас в Хабаровске срочно засыпают проход в затон в районе улицы Пионерская, через который вода из реки может зайти в город. За сутки отсыпано 14,5 тысячи тонн песка и уложено 5,2 тысячи тонн сланца.

Выполнено примерно 50% работ, дамбу закончат к среде. Кроме того, коммунальные службы ведут тампонирование ливневых канализаций.