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РИА Новости

В Хабаровском крае начали готовиться к паводку на Амуре

Вчера, 13:10
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМост через реку Амур в Хабаровске
Мост через реку Амур в Хабаровске
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Мост через реку Амур в Хабаровске . Архивное фото
ХАБАРОВСК, 5 авг - РИА Новости. Власти Хабаровского края на комиссии по ЧС в понедельник приняли решение готовиться к паводку с уровнем Амура у Хабаровска в 7 метров, что на метр выше прогнозируемого уровня, сообщает краевое правительство.
Ранее сообщалось, что на территории Хабаровского края объявлен режим ЧС из-за угрозы паводков. Дальневосточный гидрометцентр ранее прогнозировал волну паводка высотой до 6,3 метров 8-10 августа, в понедельник прогноз скорректировали до 6 метров 12-14 августа.
Самый высокий уровень Амура у Хабаровска был зарегистрирован во время наводнения 2013 года - 808 сантиметров.
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"Уровень амурского паводка у Хабаровска может оказаться выше ожидаемых значений, вопреки прогнозами гидрологов, которые обещают, что Амур не поднимется более 6,3 метров, власти региона решили готовиться по максимуму – на 7 метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на уровень Амура окажут влияние китайская река Сунгари, а также сбросы с Бурейской ГЭС.
Сообщается, что всем ведомствам и службам поручено провести подготовительные работы согласно возможной семиметровой отметке. Сейчас в Хабаровске срочно засыпают проход в затон в районе улицы Пионерская, через который вода из реки может зайти в город. За сутки отсыпано 14,5 тысячи тонн песка и уложено 5,2 тысячи тонн сланца.
Выполнено примерно 50% работ, дамбу закончат к среде. Кроме того, коммунальные службы ведут тампонирование ливневых канализаций.
По информации краевого правительства, вечером понедельника уровень реки у Хабаровска составляет 450 сантиметров, увеличившись за сутки на 15 сантиметров. На островах у Хабаровска подтоплено 183 дачи, в городской черте вода к приусадебным участкам и жилью пока не подошла. Теплоходы на дачи будут ходить до уровня воды в 5,3 метра, после чего будут только вывозить пассажиров.
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